Vodafone 41. İstanbul Maratonu rekora koşacak

17 Ekim 2019 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 'İstanbul Senin, Durma Koş!' sloganı ile 3 Kasım'da düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda rekor bağış bekleniyor. Sivil toplum kuruluşlarının bağış toplayabilmeleri için en etkili ve kolektif faaliyetlerden biri haline gelen Vodafone İstanbul Maratonu'nda toplam bağış tutarının 15 milyon TL'ye ulaşması hedefleniyor.



Geçtiğimiz yıl 11 Kasım'da 40.sı düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nda parkur rekorunun yanı sıra bağış rekoru da kırılmış, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 12.172.597 TL miktarında bağış toplanmıştı. 2017 yılına oranla 2018 yılında yüzde 12'lik artış gösteren bağış miktarının bu yıl da rekor kırması bekleniyor.



Türkiye'nin en büyük yardımseverlik koşusu unvanını taşıyan Vodafone İstanbul Maratonu'nun bu yılki sosyal sorumluluk partneri ise Adım Adım. Öte yandan, birçok STK da farklı sosyal sorumluluk projeleri ile maratonda yer alacak.



Geç kayıtlarda ön koşul bağış yapmak



Bu yıl 106 ülkeden 37 bin çipli koşucunun katılması beklenen Vodafone İstanbul Maratonu için kayıt süresi 30 Eylül'de sona ermişti. Ancak, her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda koşuculara geç kayıt imkanı sunulacak. 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek fuarda geç kayıt için ön koşul ise fuarda standı bulunan sivil toplum kuruluşlarından birine bağış yapmak.





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR