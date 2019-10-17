Vodafone 41. İstanbul Maratonu yardımseverlikte de rekora koşacak

3 Kasım'da "İstanbul Senin, Durma Koş!" sloganıyla start alacak maratonda, STK'lar ve sporcular aynı zamanda bağış toplamak için yarışacak. Bu yılki organizasyonda bağış rekoru kırılması bekleniyor.

41. İstanbul Maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 3 Kasım'da düzenlenecek "İstanbul Senin, Durma Koş!" sloganıyla düzenlenecek organizasyon, Türkiye'nin en büyük yardımseverlik koşusu unvanını da taşıyor.

Maraton kapsamında sivil toplum kuruluşları da kendi faaliyetlerinde kullanmak üzere bağış topluyor. Geçtiğimiz yılki maratonda parkur rekorunun yanı sıra bağış rekoru da kırılmış, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 12.172.597 lira bağış toplanmıştı.

2018 yılında yüzde 12'lik artış gösteren bağış miktarının bu yıl da ciddi bir yüzde artışıyla 15 milyon lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yılki sosyal sorumluluk partneri "Adım Adım" olan yarışta, birçok STK farklı sosyal sorumluluk projeleriyle yer alacak.

GEÇ KAYITLARDA ÖN KOŞUL BAĞIŞ YAPMAK!

Bu yıl 106 ülkeden 37 bin çipli koşucunun katılması beklenen Vodafone İstanbul Maratonu için kayıt süresi 30 Eylül'de sona ermişti. Ancak, her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda koşuculara geç kayıt imkanı sunulacak. 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek fuarda geç kayıt için ön koşul ise fuarda standı bulunan sivil toplum kuruluşlarından birine bağış yapmak.