Son Dakika Haberleri: Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Gaziantep'te
Son Dakika Ekonomi Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Gaziantep'te

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Gaziantep'te

1 saat önce

Vodafone'un, İstanbul'da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye'nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla oluşturduğu Vodafone Dijitalleşme Tırı Gaziantep'e geldi.

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Gaziantep'te, System.String[]

Vodafone'un, İstanbul'da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye'nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla oluşturduğu Vodafone Dijitalleşme Tırı Gaziantep'e geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Gaziantep, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:21 
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