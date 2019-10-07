Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Gaziantep'te
1 saat önce
Vodafone'un, İstanbul'da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye'nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla oluşturduğu Vodafone Dijitalleşme Tırı Gaziantep'e geldi.
Vodafone'un, İstanbul'da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye'nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla oluşturduğu Vodafone Dijitalleşme Tırı Gaziantep'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:21
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