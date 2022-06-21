Vodafone Business, pazaryeri platformu ile 10 bin işletmeye ulaşmayı hedefliyor

Vodafone Business, KOBİ'lerin uçtan uca dijitalleşmesini sağlayan bulut tabanlı yazılımların tek bir noktada yer aldığı Red Bulut Pazaryeri Platformu'nu tanıttı. Büyümek ve daha verimli olmak için dijital dönüşümü önceliklendiren KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmete imza atan Vodafone Business, platform ile 10 bin işletmeye ulaşarak 20 milyon TL'den fazla bir ekonomik fayda sağlamayı hedefliyor.

Vodafone Business'ın tanıtımını yaptığı Red Bulut B2B Pazaryeri Platformunda KOBİ'ler, bulut tabanlı yazılım ve çözümleri tek bir noktadan ön yatırım maliyeti olmadan satın alırken, ürünler ile ilgili detaylı bilgilere ve eğitim içeriklerine erişebilecek.

RED BULUT PLATFORMU ÜRÜNLERİNİ, KOBİ'LERİN İHTİYACINA GÖRE 3 ANA KONUDA ŞEKİLLENDİRİYOR

Platform ile ilgili şirketin yaptığı yazılı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Başta Türkiye'nin her yerindeki KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmelerin ulaşılabilir finansman modelinde işlerini buluta taşıyarak hem bulut teknolojisinin esnekliğinden faydalanmaları hem de doğru kaynak yönetimi ile sürdürülebilir büyüme sağlamalarını hedefleyen Vodafone Business, Red Bulut Platformu'nda 'İş ve Süreç Yönetimi', 'Güvenlik ve Yedekleme' ve 'E-ticaret ve Satış Sonrası Destek' gibi KOBİ'lerin ihtiyacı bulunan 3 ana konuda ürünlerini sunuyor:

"İş ve Süreç Yönetimi'nde Akıllı Ekip Takip, Akıllı Süreç Yönetimi, Ön Muhasebe ve Office 365 ürünleri bulunuyor. İşletmeler Red Bulut'ta çalışanlarının iş yükünü doğru planlıyor, kaynaklarını verimli yönetiyor, proje yönetimi, saha ekip takibi, kaynak planlama muhasebe ve e-fatura altyapısı için en etkili araçları bulabiliyor.

"Güvenlik ve Yedekleme'deki Antivirus, Veri Kurtarma ve Yedekleme ve Vodafone Drive Güvenli depolama çözümleri ile işletmeler, yüksek güvenlik, düzenli yedekleme ve hızlı veri kurtarmayı kurumundaki tüm cihaz ve sunucularda etkinleştirirken dokümanlarına istediği cihazdan erişebiliyor.

"E-ticaret ve Satış Sonrası Destek'te, WebSitesi Barındırma Çağrı merkezi kurabilecekleri Bulut Santral ve E-ticaret, çözümleri ile işletmeler ürünlerini internet üzerinden kitlelere ulaştırıyor, satışlarını artırıyor, satış sonrası süreçlerde müşterilerine en yüksek seviyede hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlıyor."

"TÜM SATIN ALMA SÜREÇLERİNİ UZAKTAN DİJİTAL OLARAK GERÇEKLEŞTİREBİLECEKLER"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu Red Bulut Pazaryeri Platformu ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin %99.8'ini oluşturan ve ekonomiye katkısı çok büyük olan 261 bini küçük ve orta ölçekli, 3 milyonu mikro ölçekli olan işletmenin dijitalleşme yolculuğunda ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda desteğe ihtiyacı var. İhtiyacı olan hizmeti tek bir noktadan satın almak isteyen Türkiye'nin 81 ilindeki KOBİ'lerin işlerini büyütmelerini ve dijitalleşmelerini sağlayacak bulut tabanlı yazılımlara ulaşabileceği, ulaşılabilir finansman modeli ile satın alabileceği Red Bulut Pazaryeri platformumuzu, hizmete sunmaktan mutluluk duyuyoruz. KOBİ'lerin Dijitalleşmesi için devrim niteliğindeki Red Bulut Pazaryeri Platformu ile Türkiye'nin her ilinde teknolojiye ulaşamamış KOBİ'mize ulaşmayı hedefliyoruz İşletmeler bulut tabanlı yazılımlarımıza kolayca erişebilecek ve tüm satın alma süreçlerini uzaktan dijital olarak gerçekleştirebilecekler. Vodafone Business, Red Bulut Platformu'nda 'İş ve Süreç Yönetimi', 'Güvenlik ve Yedekleme' ve 'E-ticaret ve Satış Sonrası Destek' gibi KOBİ'lerin ihtiyacı bulunan 3 ana konuda ürünlerini sunuyor. KOBİ'lerin öncelikli ihtiyaçlarını hedefleyen 10 farklı ürünümüzü tek bir platformda topladığımız Red Bulut'ta KOBİ'ler dilerlerse seçili ürünlerde demo talep edebilecekler. Önümüzdeki dönemde sunacağımız demoların sayısını da artırmayı hedefliyoruz. Red Bulut ile 10 bin işletmeye ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu sayede KOBİ'lerin dijitalleşmesine vesile olarak 20 milyon TL'den fazla bir ekonomik faydayı sağlamayı kendimize hedef olarak belirledik. Vodafone Business olarak dijitalleşmeye giden yolda teknolojideki gücümüzle bulut bilişim alanındaki çalışmalarımıza ve bu alanda işletmelerin güvenilir teknoloji ortağı olmaya devam edeceğiz."

KOBİ'LER DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN GELECEĞİ PANELİNDE BULUŞTU

Red Bulut tanıtım toplantısının ardından Türkiye'nin önde gelen dernek temsilcileri ve KOBİ'lerin katılım sağladığı dijital dönüşümün geleceği paneli gerçekleşti. Panele, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi, KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci ve Yıldız Teknik Üniversitesi İdari İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin katıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'de KOBİ'lerimizin teknoloji alanında donanımlı yeteneklerinin az olması, Ar-Ge bütçelerinin düşük olması ve yabancı yatırımların ülkemize girişinin diğer ülkelere kıyasla düşük olması rekabetçiliğimizi olumsuz yönde etkiliyor. Köklü bir mental değişime ihtiyacımız var. Artık yüksek katma değerli markalı üretim ve yüksek katma değerli ihracat, teknolojiye sahip olmanın ötesinde o teknolojik dönüşümü A'dan Z'ye uygulamaktan geçiyor. TÜRKONFED olarak, ülkemizde KOBİ'lerimizin kapasitelerini artıracak, hem dijital hem de yeşil dönüşüm alanlarında uyumlarını destekleyecek, yeni dünya düzenine uygun donanım ve yetkinliklere sahip olmalarını sağlayacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

DİJİTALLEŞME YATIRIMLARI ŞEKİLLENİYOR

KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci şunları söyledi:

"Dördüncü Sanayi Devriminin neden olduğu dönüşüm ve pandemi kaynaklı yaşanan zorluklar, KOBİ'lerin rekabetçiliklerini koruyabilmeleri için iş yapış şekillerini gözden geçirmelerini zorunlu kıldı. KOSGEB tarafından bugüne kadar uygulanan dijitalleşme odaklı desteklerde ve çağrılarda, işletmelerin daha çok ciro artışı ve tüketici beklentilerini karşılamak amacıyla dijitalleşme yatırımlarını şekillendirdiğini gözlemliyoruz. Bu noktada işletmelerde dijital dönüşümün, dijital teknolojilerle birlikte işletme özelinde örgütsel yapı ve iş modeli ile uyumlu hale getirilerek gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz."

Yıldız Teknik Üniversitesi İdari İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Halit Keskin de "Vodafone'un dijital gelecek vizyonuyla yürütülen 'Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı'nda, OSBÜK aracılığıyla Türkiye'nin 81 iline ulaşıldı. Bu program sayesinde Birçok sektörde yakın gelecekte gerçekleştirilmesi beklenen teknolojiler, trendler ve stratejileri ortaya koyarak katılımcı firma temsilcilerinin kalıcı uzun vadeli dijital yatırım kararı almalarına katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Kendilerine teknoloji firmalarından bir ortak seçmesi gerektiğinin örneklerini ortaya koyuyoruz. Endüstri 4.0 teknolojileri özellikle de nesnelerin interneti, bulut ve siber güvenliğin firmaların yaptıkları her türlü faaliyet için öncelikli bir yerde olduğunu firmalarımıza gösteriyoruz ve firmalarımızı yeni nesil ticaretin özneleriyle tanıştırıyoruz" dedi.