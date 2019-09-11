Vodafone’dan Adana’da güneş enerjisi yatırımı
2 saat önce
Dünya genelinde 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmayı hedefleyen Vodafone, güneş enerjisi yatırımları ile yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırıyor.
Dünya genelinde 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmayı hedefleyen Vodafone, güneş enerjisi yatırımları ile yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:45
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