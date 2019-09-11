Son Dakika Haberleri: Vodafone’dan Adana’da güneş enerjisi yatırımı
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Vodafone’dan Adana’da güneş enerjisi yatırımı

2 saat önce

Dünya genelinde 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmayı hedefleyen Vodafone, güneş enerjisi yatırımları ile yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırıyor.

Vodafone’dan Adana’da güneş enerjisi yatırımı, System.String[]

Dünya genelinde 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmayı hedefleyen Vodafone, güneş enerjisi yatırımları ile yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırıyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:45 
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