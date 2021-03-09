Sigorta Aracılık Hizmetleri faaliyete başladı - Son Dakika

Sigorta Aracılık Hizmetleri faaliyete başladı

09.03.2021 11:32
Sigorta Aracılık Hizmetleri faaliyete başladı, System.String[]

Vodafone, müşterilerine dijital ortamda ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunmak amacıyla Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ'yi kurdu.

Vodafone, müşterilerine dijital ortamda ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunmak amacıyla Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ'yi kurdu.

Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, yenilikçi ürün ve servisler sunmaya devam eden şirket, mobil finansal hizmetler ve perakende sektörlerinin ardından Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ'yi kurarak sigorta sektörüne de adım attı.

Yeni şirketle birlikte faaliyet alanlarına "sigorta şirketi acenteliğini" de ekleyen Vodafone, müşterilerine dijital ortamda ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunacak. "Güvencem Yanımda" anlayışıyla hayata geçirilen Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri aracılığıyla sigorta alan Vodafone müşterileri, 1 hafta geçerli 5 GB mobil internet paketi kazanacak.

Söz konusu hizmetlere Vodafone Yanımda uygulamasından ya da Vodafone Çağrı Merkezi'nden ulaşılabilecek.

"Ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunacağız"

Açıklamada görüşleri yer alan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyada doğrudan müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren, müşterilerin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya odaklandıklarını bildirdi.

Teknolojiyle birlikte müşterilerin ihtiyaçlarının da farklılaştığını kaydeden Ergun, müşterilerin, iletişim kurmanın yanı sıra iş, eğlence, alışveriş, bankacılık, sigorta gibi tüm ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden karşılamak istediğini anlattı.

Ergun, bu doğrultuda kendilerinin de sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçtiklerini ve dijitalleşmenin gücünü kullanarak dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar attıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Son 4 yılda önemli yatırımlar yaptığımız Vodafone Yanımda'yı e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming'e kadar her alanda her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir uygulamaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Teknoloji üretimindeki avantajımızla müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu güvencelere uçtan uca bir dijital deneyimle erişebilmesi için sigorta sektörüne de adım attık ve abonelerimize ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunmak amacıyla Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri'ni kurduk. Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri sayesinde, bir yandan sigorta pazarının dijitalleşmesine katkıda bulunurken, bir yandan da müşterilerimizi dijital ortamda en uygun sigorta ürünleri ve özel faydalarla buluşturacağız."

Sigorta Aracılık Hizmetleri faaliyete başladı

Vodafone, Sigorta, Türkiye, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sigorta Aracılık Hizmetleri faaliyete başladı - Son Dakika Ekonomi


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