, optik şebekelerdeki frekans kaynağını artırıyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, "Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla hem fiber ayak izimizi genişletiyor, hem de daha yüksek kapasiteleri son kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, mobil ve sabit altyapısında artan veri taleplerini maksimum kapasiteyle karşılamayı amaçlayarak, optik kablolardaki iletim hızını ve frekans kaynağını artırarak müşteri ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamaya devam ediyor.

Mobil şebekesini 5G'ye hazırlayan ve artan veri trafiğini en hızlı şekilde taşımak için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Vodafone, fiber optik altyapılarda da en yeni teknolojileri son kullanıcılarının deneyimine sunuyor.

5G teknolojisi için radyo şebekelerdeki frekans kaynağına odaklanan Vodafone, optik altyapısında da frekans kaynağını artırıyor.

Türkiye'de optik spektrumdaki C ve L bantlarını birleştiren ilk operatör olan Vodafone, mevcut şebekesinin maksimum hızını 64,8 Tbit/s kapasiteye taşıyacak.

Vodafone bu doğrultuda geleneksel C bant kullanımı yerine genişletilmiş C ve L bant teknolojisini birlikte kullanarak frekans kaynağını yüzde 125 artırabilecek. Bu sayede, bir çift fiber kılından sağlanan hız 25,6 Terabit/s'den 64,8 Terabit/s'ye çıkarılarak kapasitede yüzde 150'den fazla artış sağlanıyor.

"Türkiye'de ilk defa 185 THz ile 196 THz arasındaki alanın kullanılabildiğini kanıtladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Türkiye'nin dijitalleşmesi sürecinde en yeni ve en faydalı teknolojilere odaklandıklarını belirtti.

Vodafone olarak, abonelere en iyi hizmeti kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullandıklarını ifade eden Rerolle, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla hem fiber ayak izimizi genişletiyor, hem de daha yüksek kapasiteleri son kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Kullanılan bu teknoloji sayesinde Vodafone Fiber üzerindeki kullanılabilir bant genişliğini 4 Teraherz'den 10,88 Teraherz'e kadar çıkardık. Noter huzurunda gerçekleştirilen testlerde Türkiye'de ilk defa 185 THz ile 196 THz arasındaki alanın kullanılabildiğini kanıtladık. Bu sayede, müşterilerimize daha kaliteli hizmeti daha erişilebilir şekilde sunabileceğiz. Bu gelişme, Türkiye'nin dijitalleşme sürecine de ciddi katkılar sunacak. Yeni nesil telekom şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda bir yandan mevcut altyapımızı geliştirirken, diğer yandan da dijitalleşme yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve şebekemize dahil etmeye devam edeceğiz."

100 Terabit/s seviyesine kadar çıkılabilecek

Verilen bilgiye göre, günümüz haberleşme teknolojileri için en önemli kaynaklardan biri olan frekans kaynağı, uygun teknikler kullanılarak değerlendirildiğinde, anlamlı verinin dijital olarak taşınmasına olanak tanıyor.

Bu durum, fiber optik kabloların limitlerini zorlayabilirken Vodafone, yakın zamana kadar bir arada kullanılması pek mümkün olmayan C bant (1520nm-1565nm) ve L bant (1570nm-1620nm) teknolojilerini birlikte kullanmayı başararak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Yeni teknolojiler sayesinde farklı bantlara ait bu frekansların yüksek kapasite taşıyarak bir arada çalışması sağlandı ve 100 Terabit/s seviyesine kadar çıkılması mümkün hale geldi.

Bu teknoloji, Türkiye'nin uluslararası veri iletimi pazarındaki kabiliyetlerini artırarak bölgede güçlü bir oyuncu olmasına katkı sağlayabilecek.