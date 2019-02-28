Son Dakika Haberleri: Vodafone'dan IoT alanında iki stratejik işbirliği

Vodafone'dan IoT alanında iki stratejik işbirliği

49 dakika önce

Vodafone Grubu, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında iki yeni stratejik işbirliğini Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında duyurdu.

Vodafone'dan IoT alanında iki stratejik işbirliği, System.String[]
Vodafone Grubu, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında iki yeni stratejik işbirliğini Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:45 

Mobil Dünya Kongresi, Vodafone Grubu, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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