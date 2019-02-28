Vodafone'dan IoT alanında iki stratejik işbirliği
49 dakika önce
Vodafone Grubu, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında iki yeni stratejik işbirliğini Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında duyurdu.
Vodafone Grubu, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında iki yeni stratejik işbirliğini Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:45
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