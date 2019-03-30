Vodafone'dan İstanbul Yarı Maratonu'na Hazırlık Koşusu
37 dakika önce
Vodafone, 7 Nisan Pazar günü 14'üncü kez koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu öncesi hazırlık koşusu düzenledi.
Vodafone'un yarı maratona katılacak koşu takımında ünlü oyuncular Merve Oflaz ve Begüm Kütük de yer alıyor.
30 Mart 2019 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu öncesi hazırlık koşusu yapıldı. Koşuya ünlü oyuncular Merve Oflaz ve Begüm Kütük de katıldı. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Esra Süzme'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarı maratona hazırlık koşusunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vodafone Maraton Takımı, yarı maraton için yaptıkları hazırlıkları paylaştı ve tüm İstanbullulara "Gelin hep birlikte sağlık için koşalım" çağrısı yaptı.
10 bini aşkın sporcu bekleniyor
Dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da 7 Nisan Pazar günü yaklaşık 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katılımıyla koşulacak. Dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda sporcular, Yarı Maraton (21K), 10K ve Business Maraton kategorilerinde yarışacak.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:55 Kaynak: Bültenler
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