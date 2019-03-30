Son Dakika Haberleri: Vodafone'dan İstanbul Yarı Maratonu'na Hazırlık Koşusu

Vodafone'dan İstanbul Yarı Maratonu'na Hazırlık Koşusu

37 dakika önce

Vodafone, 7 Nisan Pazar günü 14'üncü kez koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu öncesi hazırlık koşusu düzenledi.

Vodafone'dan İstanbul Yarı Maratonu'na Hazırlık Koşusu, System.String[]

Vodafone'un yarı maratona katılacak koşu takımında ünlü oyuncular Merve Oflaz ve Begüm Kütük de yer alıyor.

30 Mart 2019 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu öncesi hazırlık koşusu yapıldı. Koşuya ünlü oyuncular Merve Oflaz ve Begüm Kütük de katıldı. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Esra Süzme'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarı maratona hazırlık koşusunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vodafone Maraton Takımı, yarı maraton için yaptıkları hazırlıkları paylaştı ve tüm İstanbullulara "Gelin hep birlikte sağlık için koşalım" çağrısı yaptı.

10 bini aşkın sporcu bekleniyor

Dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da 7 Nisan Pazar günü yaklaşık 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katılımıyla koşulacak. Dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda sporcular, Yarı Maraton (21K), 10K ve Business Maraton kategorilerinde yarışacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:55 Kaynak: Bültenler

7 Nisan, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Otosunda Cinsel İstismar! 46 Yıla Kadar Hapsi İstendi Bayburtlu Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Havalimanında Başörtülülere Hakaret Eden Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı Son Dakika! Erdoğan: Suriye Meselesini Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 12:32:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vodafone'dan İstanbul Yarı Maratonu'na Hazırlık Koşusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]