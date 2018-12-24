Vodafone'dan mobil paylaşım açıklaması
1 saat önce
Vodafone, mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmediklerini açıkladı.
Vodafone, mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmediklerini açıkladı. Bugün, Turkcell
'in mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından 9 TL ücret almayı planladığı ortaya çıkmış, bu durum sosyal medyada eleştirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:58
Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak
Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı
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