Son Dakika Haberleri: Vodafone'dan mobil paylaşım açıklaması

Vodafone'dan mobil paylaşım açıklaması

1 saat önce

Vodafone, mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmediklerini açıkladı.

Vodafone'dan mobil paylaşım açıklaması, System.String[]
Vodafone, mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmediklerini açıkladı. Bugün, Turkcell'in mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından 9 TL ücret almayı planladığı ortaya çıkmış, bu durum sosyal medyada eleştirilmişti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:58 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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