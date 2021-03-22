Son dakika haberi | 'dan sürdürülebilir su kullanımına destek - Son Dakika

Son dakika haberi | 'dan sürdürülebilir su kullanımına destek

22.03.2021 10:43
Son dakika haberi | 'dan sürdürülebilir su kullanımına destek, System.String[]

Bir son dakika haberine göre "Amaç odaklı şirket" yaklaşımı doğrultusunda 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, tüm dünyada tatlısu kaynaklarının korunması için verilen mücadeleye destek olmaya devam ediyor.

"Amaç odaklı şirket" yaklaşımı doğrultusunda 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, tüm dünyada tatlısu kaynaklarının korunması için verilen mücadeleye destek olmaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone Yeşil Ofis Programı ile ofislerinde su tüketimini azaltarak geçen yıl 1,652 metreküp su tasarrufu sağlayan şirket, çiftçiler için sunduğu Dijital Tarım İstasyonu çözümüyle de tarımsal sulamada yüzde 40'a varan oranda azalma sağlıyor. Vodafone, tatlısu kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve su tasarrufunu hedefleyen çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan temiz su ve sanitasyona odaklanan SKA 6'yı ve sorumlu üretim ve tüketime odaklanan SKA 12'yi destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone olarak, operasyonlardan kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirme hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bu kapsamda, tatlısu kaynaklarının korunmasına da büyük önem veriyoruz. İklim değişikliği, su kaynakları üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. 2050 yılına kadar, her 4 insandan en az birinin sık sık yaşanan su sıkıntısından etkileneceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Süel, şunları kaydetti:

"Su kıtlığını hafifletmek, suyla bağlantılı ekosistemleri korumak ve eski haline getirmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Vodafone olarak, Yeşil Ofis Programımız ile su tüketimimizi azaltmak için düşük kapasiteli rezervuar, susuz pisuvar, sensörlü musluk ve süre azaltımı ile geçtiğimiz yıl 1,652 metreküp su tasarrufu sağladık. Binalarımızın çevresinde sadece yağmur suyu ile büyüyebilen bitkiler, ofislerimizde ise suya hiç ihtiyaç duymayan bitkiler tercih ediyoruz. Diğer yandan, yaklaşık yüzde 70'lik oranla dünya genelinde en büyük su tüketicisi olan tarım alanında Dijital Tarım İstasyonu çözümümüzle yüzde 40'a varan oranda tasarruf sağlıyoruz. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle dijitalleşmenin gücünü kullanarak sürdürülebilirlik alanında ve su tasarrufu konusunda değer katan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Vodafone'un sunduğu Dijital Tarım İstasyonu çözümü, doğru anda sulama önerisi sayesinde suyun gereğinden fazla kullanılmasının önüne geçerek su kaynaklarının korunmasını sağlıyor. Havanın ve toprağın nemini ölçen, ne zaman yağmur yağacağını veya kuvvetli rüzgar çıkacağını önceden haber veren çözüm sayesinde, çiftçiler daha dengeli sulama yaparak kaynakları daha verimli kullanma imkanı buluyor. Bölge, coğrafi koşullar, yetiştirilen ürün ve kaynaklar göz önüne alındığında sulamada yüzde 20-40, gübrelemede yüzde 15-20, ilaçlamada yüzde 20-30, elektrikte ise yüzde 25-40 arasında tasarruf sağlayan Dijital Tarım İstasyonu, tarımsal ürünün çeşidine göre de verimlilikte yüzde 10-15 arası artış ve ürün kalitesinde iyileşmeler sağlıyor.

Son dakika haberi | 'dan sürdürülebilir su kullanımına destek

Dünya Su Günü, Vodafone, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | 'dan sürdürülebilir su kullanımına destek - Son Dakika Ekonomi


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