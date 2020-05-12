Vodafone'dan Türkiye'ye toplam 24 milyar TL yatırım - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vodafone'dan Türkiye'ye toplam 24 milyar TL yatırım - Son Dakika Ekonomi

Vodafone'dan Türkiye'ye toplam 24 milyar TL yatırım

7 saat önce

Vodafone Türkiye, son bir yılda toplam 1.7 milyar TL yatırım yaptı.

Vodafone'dan Türkiye'ye toplam 24 milyar TL yatırım, System.String[]

Vodafone Türkiye, son bir yılda toplam 1.7 milyar TL yatırım yaptı. Şirketin mobil müşteri sayısı 23.5 milyon olarak gerçekleşirken, sabit genişbant müşteri sayısı ise 1.1 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan "Türkiye'ye yoğun biçimde yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Son 14 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı 24 milyar TL'ye ulaştı. Geleceğe duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Salgın döneminde Türkiye'ye destek olmak için tüm kaynaklarımızı seferber ettik" dedi.


"Herkes için dijital bir gelecek inşa etme" hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye, Nisan 2019 - Mart 2020 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin potansiyeline duyduğu güvenle yatırımlarını sürdüren şirket, 31 Mart 2020 sonu itibarıyla son bir yılda 1.7 milyar TL yatırım yaptı. Böylece, şirketinTürkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 2006 yılından bu yana toplam yatırımları 24 milyar TL'ye ulaştı.


En geniş 4.5G kapsaması


Şirketin Türkiye'de mobil müşteri sayısı 2019-20 mali yıl sonu itibarıyla 23.5 milyon olurken, şirketin 4.5G müşteri sayısı da yılsonu itibarıyla 17.5 milyona ulaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 20 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren şirket, böylece 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.


Sabit genişbantta büyüme


Şirketin sabit genişbantta büyümesi devam etti. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 174 bin müşteri kazanarak toplam 1.1 milyon müşteriye ulaştı.


16.2 milyon "dijital müşteri"


Müşterilerinin dijital yol arkadaşı olmayı hedefleyen şirketin "Vodafone Yanımda", Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.2 milyona yükseldi. Mali yılın son çeyreğinde GSM şirketinin dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 650 milyona yaklaştı.


TOBi'nin gündemi koronavirüs ve uzaktan eğitim oldu


Şirketin geliştirdiği, doğal konuşmayı anlayan ve dijital kanallar içinde kullanıcıların yazışarak işlemlerini yapmasını sağlayan kişisel dijital asistan TOBi, aylık 1 milyon tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyon sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı. Salgın döneminde koronavirüse ilişkin sorulara da yanıt vermeye başlayan TOBi, müşterilere "14 Kural" ile ilgili bilgilendirme yapıyor, ihtiyaç dahilinde Sağlık Bakanlığının web sitesine ya da 184 Alo Sabim hattına yönlendirme sağlıyor. Abonelerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) konusunda sorularını da yanıtsız bırakmayan TOBİ, online eğitim portalları, bu portallardaki internet ihtiyaçları ve salgından korunma yöntemleri gibi birçok yeni soruyu hızlıca öğrenerek kullanıcıların taleplerini karşılar hale geldi.


Data kullanımında yüzde 41.2 artış


Mali yılın son çeyreğinde şirketin Türkiye müşterilerinin kişi başı aylık mobil data kullanımı 6.2 GB'a ulaştı. Şirketin Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41.2 artışla 1600 petabyte'a yükseldi.


Dijital destek


Şirket, salgın döneminde, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerinin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımladı. Şirket, 65 yaş üstü müşterilerine de ücretsiz SIM kart teslimatı yapmaya başladı. Uzaktan eğitime de destek veren şirket, Eğitim Bilişim Ağı platformunda kullanılmak üzere, tüm müşterilerine toplam 6 GB internet tanımladı. Müşteriler, hiçbir ek işlem yapmadan EBA'ya erişim sağlayabiliyor. Ayrıca, YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan abone olan üniversite öğrencilerine "6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası" adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı sunuluyor. Diğer yandan, müşteriler, işlemlerini Vodafone Yanımda ve vodafone.com.tr gibi dijital kanalları kullanarak evden çıkmadan da yapabiliyor. Şirket ayrıca, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızını ücretsiz olarak 4 kat artırdı.


"Türkiye'nin dijital geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz"


2019-20 mali yılı sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, şunları söyledi:


"Büyümekte olan, ekonomik ve sosyal katma değer oluşturan, dönüştürücü gücü olan bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Teknolojinin bireylerden kurumlara herkesin hayatında olumlu etki oluşturması için çalışıyor; bu yolculukta herkesi kapsamaya, hiç kimsenin geride kalmamasına özen gösteriyoruz. Bu anlayışla, Türkiye'de yatırımlarımıza devam ettik. 2019-20 mali yılında toplam 1.7 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Son 14 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı ise 24 milyar TL'ye ulaştı. Yatırımlarımızın yüzde 99'unu teknoloji yatırımları oluşturuyor. Amacımız, tüketicimizi en güvenilir ve en sürdürülebilir teknolojiyle buluşturmak ve tüm servislerimizi mükemmel müşteri deneyimi ile dijital olarak sunmak. Türkiye'nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."


"İletişimin sürekliliği için çalışıyoruz"


Koronavirüs salgını nedeniyle toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemde olduğumuza dikkat çeken Colman Deegan, şöyle devam etti:


"Bu zorlu süreçte tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız. Üç önceliğimiz var: çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, hizmetlerimizin devamlılığı ve ekosistemimizin sürdürülebilirliği. İletişimin sürekliliği için saha ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bizler evde kalalım, ekonomimizin çarkları dönsün, işletmelerimiz faaliyetlerine kesintisiz devam edebilsin diye çalışmaya devam ediyorlar. Güçlü altyapımızla müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılıyoruz. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. İhtiyaç sahibi kesimlere yardımcı olmak için bazı aksiyonlar aldık. Ön cephede olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na da katkı sağladık." - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:52 Kaynak: İHA


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