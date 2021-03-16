'dan "1903 KaraKartal Hep Destek Paketi" - Son Dakika

'dan "1903 KaraKartal Hep Destek Paketi"

16.03.2021 11:26
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Vodafone, 7 yıl önce Beşiktaşlı abonelerine özel olarak hayata geçirdiği ve Beşiktaş JK'ya bugüne kadar 14,5 milyon TL'lik ek katkı sağladığı Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında "1903 KaraKartal Hep Destek Paketi" adıyla yeni bir paket sundu.

Vodafone, 7 yıl önce Beşiktaşlı abonelerine özel olarak hayata geçirdiği ve Beşiktaş JK'ya bugüne kadar 14,5 milyon TL'lik ek katkı sağladığı Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında "1903 KaraKartal Hep Destek Paketi" adıyla yeni bir paket sundu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş JK ile "Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına" imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi'nde üyeleri için yeni bir paket geliştirdi.

Beşiktaş JK taraftarları, yeni destek paketine aylık tarife ücretlerine ek 19,03 TL ödeyerek sahip olabiliyor.

Beşiktaş taraftarına özel ayrıcalıklar

Yeni "1903 KaraKartal Hep Destek Paketi", iletişim ve iletişim dışı faydalarıyla da Beşiktaş JK taraftarlarına "ayrıcalıklı" bir dünya sunuyor. Buna göre, kullanıcılara her ay 5 GB sosyal medya yönünde hediye internetin yanı sıra Beşiktaş JK'nın kazandığı her maç için sosyal medyada 24 saat geçerli olmak üzere 750 MB oranında Galibiyet Primi sağlanıyor. Kullanıcılar, "1903 KaraKartal Hep Destek Paketi"ne sahip oldukları süre boyunca 5 GB Güvenli Depo kullanım alanı hakkı elde ediyor.

Taraftarlar ayrıca, Kartal Yuvası'nda salı ve cuma günleri formalarda yüzde 20 indirim, çekilişle VIP dahil hediye maç bileti, çekilişle hediye imzalı forma, çekilişle antrenman ve kamp ziyaretleri, çekilişle çocuğunu maç önü seremonisine çıkarma hakkı, Yemeksepeti'nde yüzde 20 indirim, çekilişle takımla birlikte deplasmana seyahat, indirimli müze gezisi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına sahip oluyor.

"1903 KaraKartal Hep Destek Paketi"ne sahip olarak takımına destek vermek isteyen Vodafone'lular, vodafone.com.tr (Vodafone Online Self Servis) ve Vodafone Yanımda üzerinden kullanım koşullarını kabul ederek kolaylıkla satın alım yapabiliyor. Vodafone abonesi olmayanların ise en yakın Vodafone mağazasına başvurması gerekiyor. Vodafone KaraKartal Hareketi hakkında ayrıntılı bilgi almak için seninicinbesiktas.co sitesi ziyaret edilebiliyor.

"Beşiktaş JK için de önemli bir gelir kaynağı yaratmış oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, Beşiktaş JK ile 2013 yılında 150 milyon doları aşan toplam değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attık. Sponsorluğumuz kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri de Vodafone KaraKartal Hareketi oldu. Bu hareketleVodafone'lu Beşiktaş taraftarlarına ek paketler alarak takımlarına destek olma imkanı sunuyoruz. Şu ana kadar bu şekilde Beşiktaş JK'ya toplam 14,5 milyon TL'lik ek katkı sağladık. Şimdi de Vodafone KaraKartal Hareketi'ni yeni paketlerle geliştiriyoruz. Son olarak 1903 KaraKartal Hep Destek Paketi'ni sunduk. Böylece taraftarlar için daha kapsamlı bir ayrıcalıklar dünyası sağlarken, Beşiktaş JK için de önemli bir gelir kaynağı yaratmış oluyoruz. Beşiktaş'a gönül veren herkesi Vodafone Yanımda üzerinden yeni destek paketimizi satın alarak takımlarının yanında olmaya davet ediyoruz."

"Beşiktaş JK marka değerini daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum"

Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi de "Beşiktaş JK olarak sponsorumuz Vodafone ile iş birliğimiz devam ediyor. Bu işbirliği kapsamında Vodafone KaraKartal Hareketi ile Vodafone kullanıcısı taraftarlarımız kulüplerine destek oluyorlar. Vodafone abonesi olan taraftarlarımızı Vodafone Yanımda içinden KaraKartal Hareketi'ne katılmaya davet ediyorum. Böylece 1903 KaraKartal Hep Destek Paketi gibi kendilerine de ayrıcalık sağlayacaklar, kulüplerine de destek olmaya devam edecekler. Taraftarlarımızın ve sponsorlarımızın desteği ile Beşiktaş JK marka değerini hep birlikte daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyor, Kadın Futbol Takımımıza da sponsor olan Vodafone'a ve Vodafone KaraKartal Hareketi'ne katılarak kulüplerine destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

'dan 1903 KaraKartal Hep Destek Paketi

Türk Lirası, Beşiktaş, Vodafone, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'dan '1903 KaraKartal Hep Destek Paketi' - Son Dakika Ekonomi


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