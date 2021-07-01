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Vodafone'dan yeni nesil mobil deneyimi - Son Dakika

Vodafone'dan yeni nesil mobil deneyimi

01.07.2021 13:40
Vodafone'dan yeni nesil mobil deneyimi, System.String[]

Vodafone, kullanıcıları için Vodafone Simple adı altında yeni nesil mobil deneyimi sunuyor.

Vodafone, kullanıcıları için Vodafone Simple adı altında yeni nesil mobil deneyimi sunuyor. Bu deneyimde taahhüt alınmıyor ve aşım ücreti bulunmuyor. Kullanıcılar, yüzde 100 dijital ve kolay olan yeni nesil mobil deneyimine dijital üyelik anlayışıyla kolaylıkla sahip olarak 'seçmeme özgürlüğü' yaşıyor.

Vodafone, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma yolunda önemli bir adım daha attı. Pandemiyle birlikte kazanılan dijital alışkanlıkların kalıcı olacağını öngören şirket, dijital yaşam tarzını benimseyen kullanıcıları için Vodafone Simple adı altında yeni nesil mobil deneyimi geliştirdi. Türkiye'de bir ilk olan bu deneyimde, taahhüt alınmıyor ve aşım ücreti bulunmuyor. Yüzde 100 dijital ve kolay olan yeni nesil mobil deneyiminde kullanıcıların dijitalleşmeyle birlikte dönüşen beklentilerine yönelik çözümler bir araya getirildi. Kullanıcılar, bu deneyimle, günümüzün en önemli ihtiyacı haline gelen mobil deneyime dijital üyelik anlayışıyla kolaylıkla sahip olarak "seçmeme özgürlüğü" yaşıyor. Yeni nesil mobil deneyimi kapsamında sadece mobil internet içeriğiyle ayrışan 3 yeni tarife de sunuluyor.

Yeni nesil mobil deneyimi, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve sevilen sanatçı Aras Bulut İynemli'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

"Telekom dünyasında yepyeni bir açılım"

2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmak istediklerini ifade eden Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Bu hedefin en önemli unsurlarından birini de müşteri deneyimi oluşturuyor. Kullanıcılarımıza en iyi dijital deneyimi sunma hedefiyle çalışıyoruz. Pandemiyle birlikte davranış ve alışkanlıklarımızda hızla dijitali benimsedik. Kullanıcı davranışları artık tamamen mobil internet üzerine kurulu. Pandemi sonrası da bu değişimin süreceğini ve dijital alışkanlıkların uzun vadeli olacağını öngörüyoruz. Bu öngörüden hareketle, Vodafone Simple adı altında yeni nesil mobil deneyimi geliştirdik. Taahhüt alınmayan, aşım ücreti bulunmayan, yüzde 100 dijital ve kolay olan bu deneyim, Türkiye'de bir ilk. Yeni nesil mobil deneyim ile kullanıcılarımıza mobil internet ihtiyaçlarını uçtan uca deneyimleyebilecekleri, dolayısıyla seçmeme özgürlüğünü rahatlıkla yaşayabilecekleri bir deneyim sunuyoruz. Kullanıcılarımızın tam istediği gibi bir dijital üyelik deneyimi vaat ediyoruz. Yeni nesil mobil deneyim, ön ödemeli de değil, faturalı da değil. Telekom dünyasında yepyeni bir açılım. Yeni nesil mobil deneyimin sektörümüzde devrim niteliğinde bir yeniliği temsil ettiğini düşünüyoruz. Operatör olarak, bireylerin dijitalleşmesinde fark oluşturacak çözümler sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Pandemiyle birlikte dijital teknolojileri daha çok kullanmaya başladık"

Dijitalleşmeyi ilgiyle takip ettiğini belirten Oyuncu Aras Bulut İynemli, "Pandemiyle birlikte dijital teknolojileri daha çok kullanmaya başladık. Özellikle akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Ben de günlük hayatımda işimi kolaylaştıracağına, hızlandıracağına inandığım her teknolojiyi kullanıyorum. Vodafone Simple adı gibi sade. Sadelik benim de hayatımın her alanında sevdiğim ve tercih ettiğim, önem verdiğim bir şeydir. İşte, yeni nesil mobil deneyim de seçenekler arasında kaybolmak istemeyenler için ideal bir çözüm. Üstelik, her yönüyle hayatı kolaylaştıran bir deneyim. Taahhüt yok, aşım ücreti yok, yüzde 100 dijital ve kolay. Vodafone Simple'ın sunduğu yeni nesil mobil deneyimini herkese öneririm" diyerek sözlerini tamamladı.

Yeni nesil mobil deneyimi

Verilen bilgiye göre yeni nesil mobil deneyimi anlayışına dayanan Vodafone Simple'da taahhüt alınmıyor, aşım ücreti bulunmuyor, yüzde 100 dijital ve kolay bir deneyim sunuluyor. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları mobil internete dijital üyelik yaparak kolayca sahip olmalarını sağlayan yeni nesil mobil deneyimin, sunduğu özelliklerle telekom sektöründe bir ilki temsil ettiği belirtildi.

Taahhüt alınmıyor

Yeni nesil mobil deneyimin kullanıcıları, tarifelerini istediğinde değiştirebiliyor ya da tarife yenilemesini durdurup iptal edebiliyor. Yeni nesil mobil deneyimiyle tarifeler arasında kaybolmadan, GB'a göre kolayca karar verip isterlerse anında vazgeçebiliyorlar.

Aşım ücreti olmuyor

Yeni nesil mobil deneyimin kullanıcıları, tarife hakları bittiğinde aşıma düşmüyor. Tarife içeriği yetmezse, kayıtlı kredi kartıyla ek paket alabiliyor. Ödemeler, kullanıcılar faturalarını düşünmesin diye otomatik gerçekleşiyor. Ödeme işlemlerinde kullanılan kart kolayca değiştirilebiliyor ve istendiğinde otomatik ödeme durdurulup iptal edilebiliyor.

Yüzde 100 dijital ve kolay deneyim

Yeni nesil mobil deneyimin müşterileri, başvuru sürecinden SIM aktivasyonuna, tarife seçiminden ödemeye kadar tüm işlemleri Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden operatörün bayilerine gitmeden kolayca yönetebiliyor. İhtiyaç duyarlarsa, operatörün kişisel dijital asistanı TOBi'den destek alabiliyorlar. TOBi, içerdiği Yapay Zeka teknolojisi sayesinde müşterileri en uygun şekilde yönlendirebiliyor. Kullanıcılar, TOBi aracılığıyla tüm işlemler için 7/24 canlı destek uzmanlarıyla mesajlaşıp bilgi alabiliyor. - İSTANBUL

Aras Bulut İynemli, Vodafone, Türkiye, Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vodafone'dan yeni nesil mobil deneyimi - Son Dakika Ekonomi


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