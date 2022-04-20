Vodafone'dan yeni nesil perakendede stratejik ortaklık - Son Dakika
Üye Girişi

Vodafone'dan yeni nesil perakendede stratejik ortaklık

20.04.2022 12:33
Vodafone'dan yeni nesil perakendede stratejik ortaklık

Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü olmayı hedefleyen Vodafone, teknoloji dünyasının önde gelen markalarıyla iş birliklerini sürdürüyor.

Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü olmayı hedefleyen Vodafone, teknoloji dünyasının önde gelen markalarıyla iş birliklerini sürdürüyor. Vodafone mağazalarında JBL ve Xiaomi markalarına ait ürünler avantajlı fırsatlarla satışa sunuluyor.

Vodafone, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla stratejik ortaklıklar kurmaya devam ediyor. "Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü" mottosuyla en yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmayı sürdüren Vodafone, ses ekipmanları alanında JBL, akıllı cihazlar alanında ise Xiaomi ile iş birliği yapıyor.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ MARKALARIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI ÖNEMSİYORUZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla, sektörlerin satış ve temas kanallarını değiştirmesini gerektiren müşteri davranışları ortaya çıktı. Biz de alışveriş, ödeme, müşteri hizmetleri, eğlence, eğitim gibi alanların her birinde ürün ve servislerimizi değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde adapte ederek etki yaratmaya odaklanıyoruz. Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda mağazalarımızı daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürdük. Bu noktada, dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla iş birliği yapmayı önemsiyoruz. Mağazalarımızda JBL ve Xiaomi'nin en yeni teknolojiye sahip ürünlerini satışa sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız, müşterilerimize en gelişmiş teknolojileri en uygun koşullarda sunmak. Stratejik ortaklarımızla müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz."


Vodafone'dan yeni nesil perakendede stratejik ortaklık
Vodafone'dan yeni nesil perakendede stratejik ortaklık
Vodafone'dan yeni nesil perakendede stratejik ortaklık
YORUMLAR
500
Vodafone, yeni nesil perakendede ortaklıklarını genişletiyor Vodafone, yeni nesil perakendede ortaklıklarını genişletiyor

Vodafone, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vodafone'dan yeni nesil perakendede stratejik ortaklık - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
12:22 Dolar/TL yeni günde 14,67 seviyelerinde işlem görüyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
11:58 İzmir'de sahte dekontu gerçek sanan talihsiz adam otomobilini dolandırıcılara kaptırdı!
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
11:51 Üçüncü İttifak ihtimali gündeme bomba gibi düştü! Akıllarda tek bir soru: Millet İttifakı'nda kayıp yaratır mı?
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 12:45:18. #1.11#
SON DAKİKA: Vodafone'dan yeni nesil perakendede stratejik ortaklık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement