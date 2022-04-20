Vodafone'dan yeni nesil perakendede stratejik ortaklık - Son Dakika

Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü olmayı hedefleyen Vodafone, teknoloji dünyasının önde gelen markalarıyla iş birliklerini sürdürüyor. Vodafone mağazalarında JBL ve Xiaomi markalarına ait ürünler avantajlı fırsatlarla satışa sunuluyor.

Vodafone, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla stratejik ortaklıklar kurmaya devam ediyor. "Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü" mottosuyla en yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmayı sürdüren Vodafone, ses ekipmanları alanında JBL, akıllı cihazlar alanında ise Xiaomi ile iş birliği yapıyor.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ MARKALARIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI ÖNEMSİYORUZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla, sektörlerin satış ve temas kanallarını değiştirmesini gerektiren müşteri davranışları ortaya çıktı. Biz de alışveriş, ödeme, müşteri hizmetleri, eğlence, eğitim gibi alanların her birinde ürün ve servislerimizi değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde adapte ederek etki yaratmaya odaklanıyoruz. Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda mağazalarımızı daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürdük. Bu noktada, dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla iş birliği yapmayı önemsiyoruz. Mağazalarımızda JBL ve Xiaomi'nin en yeni teknolojiye sahip ürünlerini satışa sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız, müşterilerimize en gelişmiş teknolojileri en uygun koşullarda sunmak. Stratejik ortaklarımızla müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz."