Vodafone'dan yerli teknoloji üretimine destek
27 dakika önce
Türkiye'de yerli üretimin desteklenmesi için 4.5G ve 5G yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ'lerle işbirliği içinde olan Vodafone, şimdi de başta teknokentler olmak üzere tüm potansiyel yerli üreticileri ekosistemine dahil ediyor.
Türkiye'de yerli üretimin desteklenmesi için 4.5G ve 5G yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ'lerle işbirliği içinde olan Vodafone, şimdi de başta teknokentler olmak üzere tüm potansiyel yerli üreticileri ekosistemine dahil ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:06
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