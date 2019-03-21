Son Dakika Haberleri: Vodafone'dan yerli teknoloji üretimine destek

Vodafone'dan yerli teknoloji üretimine destek

27 dakika önce

Türkiye'de yerli üretimin desteklenmesi için 4.5G ve 5G yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ'lerle işbirliği içinde olan Vodafone, şimdi de başta teknokentler olmak üzere tüm potansiyel yerli üreticileri ekosistemine dahil ediyor.

Vodafone'dan yerli teknoloji üretimine destek, System.String[]
Türkiye'de yerli üretimin desteklenmesi için 4.5G ve 5G yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ'lerle işbirliği içinde olan Vodafone, şimdi de başta teknokentler olmak üzere tüm potansiyel yerli üreticileri ekosistemine dahil ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:06 

Türkiye, Ekonomi
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