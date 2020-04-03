Vodafone Dijital Tarım İstasyonu ile tarlaya uzaktan takip

Vodafone Business, koronavirüsü salgını sebebiyle uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla artan bağlantı ve güvenlik talebine uygun çözümler sunarken çiftçilere de tarlalarını ve mahsullerini uzaktan takip imkanı sağlıyor. Çiftçiler 7 gün 24 saat ne zaman isterse cep telefonunda tarlasını uzaktan takip edebiliyor ve mahsulünü sağlama alabiliyor.



Vodafone Business'ın Dijital Tarım İstasyonu projesi, gıda tedarik zincirinde önemli rol oynayan çiftçilere tarlalarını ve mahsullerini 24 saat uzaktan takip etme imkanı veriyor. Çiftçiler cep telefonlarına gelen uyarılar çerçevesinde evlerinden tarımsal operasyonlarını uzaktan yürütebiliyor. Toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren Dijital Tarım İstasyonu çözümüyle hem çiftçiler hem ürünler güvende kalıyor. Belediyeler ve ziraat odaları da bu çözümleri kullanarak çiftçilerin hayatını kolaylaştırıp ürünlerini korumalarına destek veriyor.



"Tüm uyarılar online gidiyor"



Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, insanların sağlığının ön planda olduğu bu dönemde toplumun her kesimine uzaktan çalışmalarını sağlamak ve hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunmak için çalıştıklarını vurguladı. Meltem Bakiler Şahin,şöyle konuştu: "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında, koronavirüs salgınıyla mücadele için eşi benzeri görülmemiş önlemler alınıyor.Milli birlik ruhumuzla bu salgını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte Vodafone olarak önceliğimiz; insanların sağlığı, iletişimin kesintisiz şekilde devamı ve iş sürekliliğinin sağlanması. Dijital Tarım çözümümüz bu anlamda pek çok ihtiyaca cevap veriyor. Çiftçilerimizin veya firmaların cep telefonları üzerinden tarlalarının durumundan, toprağın nemi ve ihtiyaçlarından fiziksel olarak orada bulunmaya gerek olmaksızın haberdar olmasını sağlıyor. Vodafone'unIoT teknolojisiyle sunduğumuz Dijital Tarım İstasyonu çiftçileri ilaçlama zamanları konusunda da uyardığı için gerekli olmayan zamanlarda ilaçlama yapılmıyor. Böylece kimyasal kullanımı azalırken daha sağlıklı ürünler yetiştirilebiliyor. Diğer yandan su ve enerji kaynaklarının bilinçli kullanımının daha da önemli kazandığı şu günlerde; Dijital tarım çözümü yalnızca gerekli zamanlarda sulama uyarısı yaparak su ve elektriğin boşa harcanmasının önüne geçmiş oluyor. "



Dijital Tarım İstasyonu ile ilgili çok olumlu geri dönüşler aldıklarını da dile getiren Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti: "Belediyelerimiz bu çözümü çiftçilerin yararlanması için kullanıyor. Örneğin Anamur Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alıp Kemalpaşa Ziraat Odası'nın kullanımına sunduğu istasyonlarla ilgili teşekkür mektupları alıyoruz. İzmir'den bir örnek paylaşayım. Kemalpaşalı üreticiler daha önce yılda 6 kere ilaçlama yapıyordu ancak yine de ürünlerin meyve monilyası hastalığına yakalanmasını önleyemiyordu. Dijital tarım istasyonunu kullanmaya başlamalarıyla birlikte, istasyon onlara ilaçlama için doğru zamanı bildirmeye başladı ve yılda 3 defa ilaçlama yaparak bu hastalık tehdidini bertaraf ettiler. Yani hem bitkisel hastalık tehdit olmaktan çıkarıldı, hem de ilaçlama maliyetleri düşürüldü. Silifke Çilek Üreticileri Birliği ise COVID-19 sürecinde uzaktan izleme ve gelen ölçüm verileri ile arazideki tarımsal faaliyetlerini sürdürdüklerini, özellikle lokal hava tahmin modülünü kullanarak gübreleme ve ilaçlama faaliyetlerini planlamada başarılı olduklarını ifade etti."



Hem çiftçi hem Türkiye kazanıyor



Dijital Tarım İstasyonu toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren bir ürün. Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunabiliyor. Toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor. Gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor. Bu ürünle, tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor.



Ürünün en önemli özelliklerinden biri uzaktan takibi mümkün kılması. Tüm uyarılar çiftçilere online olarak gidiyor. Çiftçiler de kameraları aracılığıyla tarlalarını canlı olarak uzaktan takip edebiliyor. Başka bir deyişle, İstanbul'daki ofisinizden Mersin'deki tarlanızı izlemeniz mümkün oluyor. Dijtal Tarım İstasyonu, verimlilik ve tasarruf aksiyonlarıyla istikrarlı ve sürdürülebilir tarımı destekleyen yenilikçi bir ürün. Tarımsal IoT çözümlerinin verimli kullanılması halinde üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış olabileceği gibi, girdi maliyetlerinde de yüzde 50 'ye kadar tasarruf sağlanabiliyor. - İSTANBUL