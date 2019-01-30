Vodafone Discover Genç Yetenek Programı'na Başvurular Başladı

Dijital dönüşümün liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen ve 2008'den bu yana devam eden Vodafone Discover Genç Yetenek Programı'nda yeni dönem başlıyor.

Dijital dönüşümün liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen ve 2008'den bu yana devam eden Vodafone Discover Genç Yetenek Programı'nda yeni dönem başlıyor. Mart ortasına kadar sürecek başvurular sonucunda, geçen yılın iki katı, yaklaşık 90 genç yetenek, Vodafone Türkiye'de tam zamanlı çalışma imkanına sahip olacak.



Çalışanlarının yüzde 68'ini Y kuşağının oluşturduğu ve geçen yıl 80 binin üzerinde yeni mezun başvurusu alan Vodafone'un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nın yeni dönem başvuruları, kariyer.net, vodafone.com.tr ve LinkedIn üzerinden başladı. Yapılan açıklamada; Mart ortasına kadar sürecek başvurular sonucunda, geçen yılın iki katı, yaklaşık 90 genç, Vodafone Türkiye'de tam zamanlı çalışma imkanına sahip olacak. Genç yetenekler ayrıca, Vodafone Türkiye'nin 'Agile' (Çevik) çalışma yaklaşımı doğrultusunda farklı fonksiyonlardan bir araya gelen kişilerin oluşturduğu, uçtan uca sorumluluğa sahip olarak otonom şekilde çalışan ve 'squad' adı verilen ekiplere dahil olabilecek. Vodafone Discover Genç Yetenek Programı ile bugüne kadar Vodafone bünyesine yaklaşık 350 kişi katıldı.



Bülent Bayram: "Genç yeteneklerle büyüyoruz"



Geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirten Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları söyledi: "Vodafone olarak, gelecekte liderlik ekibimizde görev alabileceğine inandığımız; yoğun bir eğitim ve gelişim yatırımı yaptığımız gençleri her yıl Discover Genç Yetenek Programı aracılığıyla Vodafone Türkiye ailesine dahil ediyoruz ve onlara rotasyonlu çalışma modeli ile farklı uzmanlıkları ve dijital rolleri uçtan uca deneyimleme imkanı sunuyoruz. Araştırmalar, gençlere kendilerini geliştirme ve gerçekleştirme fırsatı veren sektör, eğitim ve yurt dışı olanaklarının bir pozisyonu daha değerli hale getirdiğini gösteriyor. Vodafone Discover Genç Yetenek Programı ile bu olanaklara ulaşmak bir hayal olmaktan çıkıyor. Bu programla bir yandan geleceği şekillendirirken, bir yandan da dijital dönüşümün liderleri olabilecek, çevik çalışma yöntemlerine sahip ve geleceğin mesleklerinde yer alacak genç yetenekleri keşfediyoruz. Geleceğin heyecan verdiğine inanan ve bizimle aynı heyecanı paylaşan tüm genç mezunları, programımızın yeni dönemi için başvuruda bulunmaya davet ediyoruz".



Özel gelişim programı



Üniversite 4'üncü sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı olan Discover Genç Yetenek Programı ile Vodafone'a katılan genç yetenekler, ilk yıl 2 farklı bölümde rotasyon gerçekleştirerek hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü, hem de Vodafone'u yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkanı buluyor. Genç yetenekler, 1 hafta süren bir oryantasyon programına dahil olarak pek çok farklı konuyu hem teorik hem pratik anlamda deneyimleyebiliyor. Bir yılın sonunda özel bir gelişim programına dahil edilen Discover'lar, Vodafone'un mentorluk uygulamasından da faydalanabiliyor.



Yurt dışında çalışma fırsatı



Küresel bir şirkette çalışmanın avantajını da kullanabilen Discover'lar, 2 yıllık çalışmalarının ardından küresel değerlendirme merkezinde başarılı olurlarsa Columbus Programı ile farklı bir Vodafone ülkesinde belirli süreyle görev yapabilecekler. Columbus Programı dışında da yayınlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve küresel fırsatları değerlendirebilecekler. - İSTANBUL

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