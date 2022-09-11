Vodafone, Dıscover programıyla 666 genci istihdam etti - Son Dakika
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Vodafone, Dıscover programıyla 666 genci istihdam etti

11.09.2022 09:58
Vodafone, Dıscover programıyla 666 genci istihdam etti

Vodafone'un 2008'den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda işe alım süreci tamamlandı.

Vodafone'un 2008'den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda işe alım süreci tamamlandı. Bu yıl 4 bini aşkın başvurunun yapıldığı programa 78 genç kabul edildi. Programa katılanların yüzde 63'ünü kadın çalışanlar oluşturdu. Vodafone, Discover Genç Yetenek Programı ile 15 yılda toplam 666 genci istihdam etti.

Vodafone'un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nın yeni dönem başvuruları sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanından 4 bini aşkın gencin başvurduğu programa 34 farklı üniversiteden 78 genç kabul edildi. Programa katılanların yüzde 63'ünü kadın çalışanlar oluşturdu. Genç Discover'ların yüzde 50'si ticari, yüzde 36'sı teknoloji, yüzde 14'ü de kurumsal ekiplerde kariyer yolculuklarına başladı. Vodafone, Discover Genç Yetenek Programı ile 15 yılda toplam 666 genci istihdam etti.

İSTİHDAMA OLAN KATKIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirten Ücretlendirme, Yan Haklar, Çalışan İlişkileri ve İşe Alım Direktörü Ayça Kahraman, şunları söyledi:

"Vodafone'un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı ile tam 15 yıldır şirketimizin genç ve dinamik yüzünün en büyük temsilcilerini ağırlıyoruz. Yüksek potansiyele sahip gençleri Vodafone'a kazandırarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye'nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyoruz. 15 yıl önce 3 kişi alarak başlattığımız bu program sayesinde her yıl artan bir ivmeyle istihdama olan katkımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar toplam 666 genci bünyemize kattık. Kariyerine Discover olarak başlayan ve şu an Vodafone Liderlik Ekibimizde yer alan 4 kadın çalışma arkadaşımız bulunuyor. Her yıl programın tasarımını gözden geçirerek iyileşme fırsatı olan tarafları paydaşlarımızın da görüşleriyle geliştiriyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler bizim en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."

TÜM VODAFONE ÜLKELERİNDE UYGULANIYOR

Discover Genç Yetenek Programı; üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı. Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan, adayların aynı standart işe alım sürecinden geçtiği bu global program kapsamında, Vodafone bünyesine katılan genç yetenekler için yoğun bir eğitim ve gelişim programı uygulanıyor. Gençler, ilk yıl farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü, hem de Vodafone'u yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkanı buluyorlar. Vodafone içinde yayınlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları değerlendirebiliyorlar.


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Kaynak: DHA

Vodafone, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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