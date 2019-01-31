Son Dakika Haberleri: Vodafone Freezone, Gaming İstanbul Fuarı'nda Yeni Ürün ve Kampanyalarını Tanıtacak

Vodafone Freezone, Gaming İstanbul Fuarı'nda Yeni Ürün ve Kampanyalarını Tanıtacak

59 dakika önce

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone, yaklaşık 100 bin ziyaretçinin katılımının beklendiği Gaming İstanbul 2019 Fuarı'nda Gamer Paketleri'ne ek olarak, mobil ödeme kampanyaları ve yeni kampanyalarını da tanıtacak.

Vodafone Freezone, Gaming İstanbul Fuarı'nda Yeni Ürün ve Kampanyalarını Tanıtacak, System.String[]
Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone, yaklaşık 100 bin ziyaretçinin katılımının beklendiği Gaming İstanbul 2019 Fuarı'nda Gamer Paketleri'ne ek olarak, mobil ödeme kampanyaları ve yeni kampanyalarını da tanıtacak. Vodafone FreeZone standında ünlü isimlerle söyleşi, canlı maç yayını ve hediye çekilişi gibi sürpriz etkinlikler de düzenlenecek.

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone, 31 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Gaming İstanbul 2019 Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı'na (GIST 2019) katılacak. İkinci kez katılacağı GIST Fuarı'nda genç oyunseverler için sunduğu Gamer Paketleri'ne ek olarak mobil ödeme kampanyaları ve yeni kampanyalarını da tanıtacak. Vodafone FreeZone standında ünlü isimlerle söyleşi, canlı maç yayını ve hediye çekilişi gibi sürpriz etkinlikler de düzenlenecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Espor ekosisteminin büyümesine destek olmak ve ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Yaptığımız işbirlikleriyle oyunculara fayda sağlayacak projelere imza atıyoruz. 2 yılda espor pazarına yaklaşık 12 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz. Türkiye'de espor pazarının gelişimi açısından önemli bir etkinlik olan Gaming İstanbul Fuarı'nda bir kez daha genç oyunseverlerle buluşacağız. Gençleri yeni ürün ve kampanyalarımızı tanıtacağımız, ayrıca sürpriz etkinliklerle güzel bir fuar deneyimi yaşatacağımız Vodafone FreeZone standına bekliyoruz". - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Genç, İstanbul, Ekonomi
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