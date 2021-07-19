Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. hafta 2. gün MVP'leri! - Son Dakika
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. hafta 2. gün MVP'leri!

19.07.2021 00:42
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. hafta 2. gün MVP'leri!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde 6. hafta 2. gün karşılaşmaları sonuçlandı.

Vodafone FreeZone Yaz Mevsimi'nde 6. hafta 2. gününü bugün oynanan 5 mücadele ile geride bıraktık.

Oldukça çekişmeli geçen mücadeleler sonucunda "Maçın en değerli oyuncusu seçilen" oyuncular belli oldu.Oynanan karşılaşmalar sonucunda MVP seçilen oyuncuları sizler için derledik.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. Hafta 2. Gün MVP'leri!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde günün ilk karşılaşması 1907 Fenerbahçe Espor ve Team Aurora arasında gerçekleşti. Karşılaşmanın MVP oyuncusu yüzde 61'lik skor katkısı ve 7/3/9'luk Lee Sın performansıyla, 1907 Fenerbahçe Espor'un üst koridor oyuncusu "Ray" oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. hafta 2. gün MVP'leri!

Günün ikinci mücadelesi NASR Esports ve Beşiktaş arasında gerçekleşti. Karşılaşmanın MVP oyuncusu yüzde 68'lik skor katkısı ve 7/1/6'lık Kaı'Sa performansıyla, Beşiktaş'ın taşıyıcı oyuncusu "Shıganarı" oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. hafta 2. gün MVP'leri!

Galatasaray Espor ve 5 Ronin mücadelesinin MVP oyuncusu yüzde 71'lik skor katkısı ve 8/2/12'lik Lee Sın performansıyla, Galatasaray Espor'un orman oyuncusu "Mojıto" oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. hafta 2. gün MVP'leri!

Günün dördüncü mücadelesinde fastPay Wildacats ve SuperMassive Blaze karşılaşması vardı. Mücadelenin MVP oyuncusu yüzde 83'lük skor katkısı ve 6/3/14'lük İrelia perofrmansıyla, fastPay Wildcats orta koridor oyuncusu "Serin" oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. hafta 2. gün MVP'leri!

Dark Passage ve Galakticos mücadelesinin MVP oyuncusu yüzde 68'lik skor katkısı ve 7/2/6'lık Diana performansıyla, Dark Passage'ın orman oyuncusu "Typhoon" oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. hafta 2. gün MVP'leri!

Gösterdikleri performans ile MVP olmaya hak kazanan oyuncuların performansları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Playerbros

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