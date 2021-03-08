Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 2. Gün MVP'leri! - Son Dakika

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsiminde 7. hafta 2. günü geride bıraktık. Oynanan karşılaşmaların sonucunda "Maçın en değerli oyuncusu seçilen" oyuncular belli oldu.

Günün ilk karşılaşmasında Dark Passage – Team Aurora karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Dark Passage oldu.

Maçın MVP oyuncusu 13/1/9 luk Kaı'sa performansı ile taşıyıcı oyuncusu Coldraaa oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise 5 Ronin - Beşiktaş Esports karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım 5 Ronin oldu.

Maçın MVP oyuncusu 1/0/11 lik Twısted Fate performansı ile orta koridor oyuncusu Umut oldu.

Günün üçüncü karşılaşmasında derbi müdalesinde 1907 Fenerbahçe Espor – Galatasaray Espor karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Maçın MVP oyuncusu 11/2/4 lük Kaı'sa performansı ile taşıyıcı oyuncusu Neramın oldu.

Günün dördüncü karşılaşmasında ise NASR Esports - FastPay Wildcats karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım FastPay Wildcats oldu.

Maçın MVP oyuncusu 5/0/6 lık Sylas performansıyla üst koridor oyuncusu Starscreen oldu.

Günün beşinci ve son karşılaşması Papara SuperMassive - Galakticos karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Papara SuperMassive oldu.

Maçın MVP oyuncusu 11/2/4 lük Jınx performansıyla taşıyıcı oyuncusu Kaorı oldu.