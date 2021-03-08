Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 2. Gün MVP'leri! - Son Dakika
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 2. Gün MVP'leri!

08.03.2021 00:17
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 2. Gün MVP'leri!

Şampiyonluk Ligi'nde Günün MVP'leri!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsiminde 7. hafta 2. günü geride bıraktık. Oynanan karşılaşmaların sonucunda "Maçın en değerli oyuncusu seçilen" oyuncular belli oldu.

Günün ilk karşılaşmasında Dark Passage – Team Aurora karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Dark Passage oldu.

Maçın MVP oyuncusu 13/1/9 luk Kaı'sa performansı ile taşıyıcı oyuncusu Coldraaa oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 2. Gün MVP'leri!

Günün ikinci karşılaşmasında ise 5 Ronin - Beşiktaş Esports karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım 5 Ronin oldu.

Maçın MVP oyuncusu 1/0/11 lik Twısted Fate performansı ile orta koridor oyuncusu Umut oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 2. Gün MVP'leri!

Günün üçüncü karşılaşmasında derbi müdalesinde 1907 Fenerbahçe Espor – Galatasaray Espor karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Maçın MVP oyuncusu 11/2/4 lük Kaı'sa performansı ile taşıyıcı oyuncusu Neramın oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 2. Gün MVP'leri!

Günün dördüncü karşılaşmasında ise NASR Esports - FastPay Wildcats karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım FastPay Wildcats oldu.

Maçın MVP oyuncusu 5/0/6 lık Sylas performansıyla üst koridor oyuncusu Starscreen oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 2. Gün MVP'leri!

Günün beşinci ve son karşılaşması Papara SuperMassive - Galakticos karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Papara SuperMassive oldu.

Maçın MVP oyuncusu 11/2/4 lük Jınx performansıyla taşıyıcı oyuncusu Kaorı oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 2. Gün MVP'leri!
YORUMLAR
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Fenerbahçe, Vodafone, Aurora, E Spor, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

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