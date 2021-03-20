Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 1. Gün Sonuçları

League of Legends 2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsiminde 9. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Günün sonuçları ise şu şekilde oldu.

Kaynak: Playerbros

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