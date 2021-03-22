Günün beşinci ve son karşılaşması NASR Esports - Galaktıcos karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım NASR Esports oldu.

Günün dördüncü karşılaşmasında ise Beşiktaş Esports - Papara SuperMassive karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Papara SuperMassive oldu.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika › Gamegar › Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 2. Gün MVP'leri! - Son Dakika

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