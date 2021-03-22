Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsiminde 9. hafta 2. günü geride bıraktık. Oynanan karşılaşmaların sonucunda "Maçın en değerli oyuncusu seçilen" oyuncular belli oldu.
Günün ilk karşılaşmasında Team Aurora - 5 Ronin karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım 5 Ronin oldu.
Maçın MVP oyuncusu 4/0/11'lik Lee Sın performansı ile orman oyuncusu Broccolı oldu.
Günün ikinci Dark Passage - 1907 Fenerbahçe Espor karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu.
Maçın MVP oyuncusu 6/1/10'luk Kaı'sa performansı ile taşıyıcı oyuncusu Neramın oldu.
Günün üçüncü mücadelesinde FastPay Wildcats – Galatasaray Espor karşılaşmasını izledik, mücadelenin galibi Galatasaray Espor oldu.
Maçın MVP oyuncusu 1/1/12'lik Blıtzcrank performansı ile destek oyuncusu Zergstıng oldu.
Günün dördüncü karşılaşmasında ise Beşiktaş Esports - Papara SuperMassive karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Papara SuperMassive oldu.
Maçın MVP oyuncusu 5/0/6'lık Vıktor performansıyla orta koridor oyuncusu Ksaez oldu.
Günün beşinci ve son karşılaşması NASR Esports - Galaktıcos karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım NASR Esports oldu.
Maçın MVP oyuncusu 6/6/6'lık Wukongperformansıyla üst koridor oyuncusu Last oldu.
Son Dakika › Gamegar › Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 2. Gün MVP'leri! - Son Dakika