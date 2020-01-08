Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi başlıyor - Son Dakika
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi başlıyor

7 saat önce

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2020 Kış Mevsimi heyecanı 1 Şubat'ta başlıyor.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi başlıyor, System.String[]

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2020 Kış Mevsimi heyecanı 1 Şubat'ta başlıyor. 12 hafta sürecek Kış Mevsimi'ndeki maçlar 1 Şubat'taki açılış mücadelesinden itibaren her hafta sonu 14: 00'da başlayacak. Sahne'nin kapıları her hafta 13.00'dan itibaren açık olacak. İlk bilet satışı mevsimin ilk 5 haftasını kapsayacak, son 4 haftanın biletleri ise ayrıca satışa sunulacak.


Riot Games Espor Sahnesi ikinci senesinde


Türkiye'nin espor yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) heyecanı, geçen senenin ardından 2020 yılında da Riot Games Espor sahnesi'nde yaşanacak. Espor severlerin Sahne'de VFŞL heyecanına daha fazla ortak olmaları için günlük bilet ücreti 20 TL olarak belirlendi. Alanda kategori ayrımı olmadığı için satışlar sahneye en yakından başlayıp sahneye en uzak koltuğa doğru yapılacak. Biletler hem Biletix üzerinden, hem de alandaki gişeden satın alınabilecek.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:29 
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