Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde İkinci Yarı Final Karşılaşması Başlıyor! - Son Dakika
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde İkinci Yarı Final Karşılaşması Başlıyor!

11.04.2021 14:35
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde İkinci Yarı Final Karşılaşması Başlıyor!

2021 VFŞL Kış Mevsimi'nde Yarı Final İkinci Maçı: fastPay Wildcats (IWcats) - Galatasaray Espor (GSEsports) Karşılaşması Saat 14: 00'da Başlıyor!

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde heyecan, dün oynanan Papara SuperMassive - 1907 Fenerbahçe Espor karşılaşmasının ardından bugün de kaldığı yerden devam ediyor.

İkinci Yarı Final Karşılaşması bugün saat 14: 00'da fastPay Wildcats - Galatasaray Espor karşılaşmasıyla başlayacak ve Finale çıkacak diğer ekip, 1907 Fenerbahçe Espor'un rakibi olacak.

Dün oynanan Yarı final serisinde 1907 Fenerbahçe Espor'a 3-2 mağlup olan Papara Supermassive finale çıkamamış oldu ve favorilerden biri olarak gösterildiği turnuvaya veda etti. Papara SuperMassive'in yenilgisinden sonra, fastPay Wildcats ve Galatasaray Espor'un bugün ki mücadelesinde adına finale yazdıracak ikinci takımın kim olacağı merak konusu.

Saat 14: 00'da başlayacak ikinci Yarı Final mücadelesinde karşılaşacak olan fastPay Wildcats ve Galatasaray Espor'un lig aşamasında gösterdikleri performanslarına göz atalım.

Galatasaray Espor

Lig aşamasında aldığı 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile puan tablosunda 4. sırada tamamlayan Galatasaray Espor, geçtiğimiz hafta Dark Passage'a karşı oynadığı çeyrek final karşılaşmasını 3-0'lık net bir skorla kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

fastPay Wildcats

Lige dolu dizgin bir şekilde aldığı galibiyetler ile başlayan fastPay Wildcats, her hafta hem bireysel performans olarak hem de takım oyunu açısından gelişme gösterdiğine tanık olduk. Aldıkları 14 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile puan tablosunda kendilerine 2. sırada yer bulmuşlardı.

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yarı Final Eşleşmeleri

10 Nisan: Cumartesi: Papara SuperMassive 2–3 1907 Fenerbahçe Espor

11 Nisan Pazar: fastPay Wildcats – Galatasaray Espor

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Yarı Final mücadelesi heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız, karşılaşmaları Youtube ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz;

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Kaynak: Playerbros
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1907 Fenerbahçe Espor, Galatasaray Espor, SuperMassive, Vodafone, Gamegar, Son Dakika

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