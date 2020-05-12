Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde kış şampiyonu 1907 Fenerbahçe - Son Dakika
Son Dakika Spor Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde kış şampiyonu 1907 Fenerbahçe - Son Dakika Spor

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde kış şampiyonu 1907 Fenerbahçe

6 saat önce

League of Legends oyununun espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2020 Kış Mevsimi Finali online olarak oynandı.

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde kış şampiyonu 1907 Fenerbahçe, System.String[]

League of Legends oyununun espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2020 Kış Mevsimi Finali online olarak oynandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final maçını, fastpay Wildcats'i 3-0'lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor kazandı. Finalde 'En Değerli Oyuncu' ödülünü ise yüksek performansıyla dikkat çeken, 1907 Fenerbahçe'nin orta koridor oyuncusu Blue aldı. Final maçına oyuncular evlerinden bağlandı.


Engin Aksoy: "Bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık"


Kış Mevsimi Finali'ni değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Türkiye'nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne 3 yıldır destek veriyoruz. Espor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık. Yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlarla 14 milyon kişiye ulaştık. Espor alanında 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz. Salgın nedeniyle bu yıl ilk kez Kış Mevsimi Finali sadece online olarak oynandı ve yayınlandı. Final, ekranları başındaki binlerce gencimizin katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içinde geçti. Bu online deneyimin Şampiyonluk Ligi tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağına ve lige yeni açılımlar getireceğine inanıyoruz. Birinciliği kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımını kutluyoruz. 'En Değerli Oyuncu' ödülüne hak kazanan Ersin 'Blue' Gören'i de ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.


Katılan tüm takımları tebrik eden Riot Games Türkiye Ülke Genel Müdürü Erdinç İyikul ise, "Heyecanlı ve coşkulu bir final mücadelesini hep birlikte izledik ve esporun güzelliklerine, takım oyununa, mücadele ruhuna bir kez daha şahit olduk. Bu zorlu mücadeleden kupayla ayrılan 1907 Fenerbahçe Espor'u kutluyorum. Ekranları başında bu keyifli finali bizlerle paylaşan tüm izleyicilere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

League Of Legends, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 12:21 

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak 4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı         
18:38
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi         
18:18
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti         
18:18
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor         
18:08
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı         
18:03
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu         
17:55
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:50
"HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler         
17:48
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi         
17:42
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı         
17:37
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim         
17:37
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:31
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı         
17:31
Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi         
17:29
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor         
17:11
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti         
16:53
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi         
16:42
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı         
16:40
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek         
16:38
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara         
16:36
İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı         
16:36
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti         
16:28
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi         
16:25
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki         
16:13
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek         
16:12
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti         
16:05
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti         
15:59
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek         
15:47
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 18:53:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde kış şampiyonu 1907 Fenerbahçe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]