Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nin Startını Binali Yıldırım Verdi

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise en büyük espor tesisi Riot Games Espor Sahnesi'nde yapılan görkemli açılış töreniyle yeni sezona 'merhaba' dedi.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise en büyük espor tesisi Riot Games Espor Sahnesi'nde yapılan görkemli açılış töreniyle yeni sezona 'merhaba' dedi. Açılışa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da katıldı.



Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone ile destek verdiği, Türkiye'nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise en büyük espor tesisi Riot Games Espor Sahnesi'nde yapılan açılış töreniyle yeni sezona 'merhaba' dedi.



Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi ve Riot Games Espor Sahnesi'nin açılışına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da katıldı.



Profesyonel esporcularla sohbet ederek League of Legends oyunu hakkında bilgi alan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gençlerle gerçekleştirdiği sohbetin ardından Riot Games Espor Sahnesi'ni gezdi. Türkiye'de 4 milyon oyuncunun bulunduğunu, 10 milyon kişinin ise esporla ilgilendiğini söyleyen Yıldırım, "Bilgisayar oyunu, nasıl profesyonelliğe dönüşüyor; bunun en güzel örneğini burada görüyorsunuz. Riot Games'e ve Vodafone FreeZone'a teşekkür ediyorum. İstanbul için bu işte öncü olmak, bu işi başlatmak çok güzel bir şey. İstanbullu olarak hepimiz bundan gurur duyuyoruz" dedi.



Yeni lig sezonunu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şunları söyledi:



"Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Espor ekosisteminin büyümesine destek olmak ve ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Yaptığımız işbirlikleriyle oyunculara fayda sağlayacak projelere imza atıyoruz. Espor, ülkemizde yeni bir kavram gibi dursa da taraftarlık bilinci oluşmuş, çok güçlü bir alan. Aynı zamanda, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bir tutku alanı olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizdeki en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru olduk. Riot Games'in Türkiye'de isim hakkı verdiği ilk firmayız. 2 yılda espor pazarına yaklaşık 12 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz. Türkiye'de espor hızla gelişiyor. Bunun en önemli mihenk taşlarından biri, şu anda bulunduğumuz Riot Games Espor Sahnesi. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçları, bu yıl bu sahnede canlı ve seyircili bir şekilde yapılacak. Bu mekan sayesinde esporseverlerin maç keyfinin daha da artacağını düşünüyoruz. Ligin isim sponsoru olarak, tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz."



10 takım mücadele edecek



Yapılan şirket açıklamasına göre Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Kış Mevsimi ile birlikte formatta bazı değişiklikler de yapıldı. Buna göre, ligde 8 yerine 10 takım yer alacak ve ligden düşme olmayacak. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde bir alt lig olan Yükselme Ligi de kaldırıldı. Artık, her takımın yedek ve genç yetenek olarak tanınan oyuncuları aynı takımların isimleriyle Akademi Ligi'nde maç yapmaya devam edecek.



Maç günleri bin seyirci ağırlanacak



Yapılan yeniliklerle önceki yıllara göre daha rekabetçi hale gelen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçları, bu yıl Riot Games Espor Sahnesi'nde canlı ve seyircili bir şekilde yapılacak. Riot Games Espor Sahnesi, maç günlerinde yaklaşık bin seyirci ağırlayabilecek. Ligde maçlar sadece cumartesi ve pazar günleri oynanacak ve her gün 5 maç olacak. Her takım birbiriyle 2 kere eşleşecek. Maçlar, LoLeSpor YouTube kanalından da canlı izlenebilecek. - İSTANBUL

