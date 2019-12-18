Vodafone her iki eşe de doğum izni verecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vodafone her iki eşe de doğum izni verecek - Son Dakika Ekonomi

Vodafone her iki eşe de doğum izni verecek

7 saat önce

Vodafone Grubu, dört yıl önce tüm dünyada her seviyeden kadın çalışanına yönelik başlattığı global doğum izni politikasının kapsamını genişletti.

Vodafone her iki eşe de doğum izni verecek, System.String[]

Vodafone Grubu, dört yıl önce tüm dünyada her seviyeden kadın çalışanına yönelik başlattığı global doğum izni politikasının kapsamını genişletti.

Yeni ebeveyn olan çalışanlarına çocuklarıyla daha çok vakit geçirme imkanı sunarak destek olmayı hedefleyen Vodafone, faaliyet gösterdiği ülkelerde tüm çalışanlarına 16 hafta tam ücretli ebeveyn izni verecek.

Eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde, istedikleri bir tarih aralığında, 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabilecek. Bu hak, toplu olarak kullanılabileceği gibi, maksimum dört blok halinde de planlanabilecek.

Vodafone çalışanları ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada dört gün çalışıp tam ücretini alabilecek.

Vodafone Grubu, Nisan 2020 itibarıyla devreye alınacak yeni ebeveyn izni uygulamasını, Mart 2021 sonu itibarıyla da Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve ABD'yi kapsayan 24 Vodafone ülkesinde, cinsiyet, cinsel yönelim ya da hizmet süresi fark etmeksizin, doğum yapmamış tüm ebeveynlere sunacak.

Vodafone Grubu'nun yeni uygulaması, ilk kez Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirilecek. Vodafone Türkiye, ebeveyn izni uygulamasını 1 Ocak 2020 itibarıyla başlatacak.

Yeni uygulamayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları söyledi:

"Ebeveyn olan her çalışanımıza, alacağı iznin mali durumu ya da kariyeri üzerindeki etkisini düşünmeden çocuğuyla daha çok vakit geçirme imkanı sağlayacağız.

"Bu uygulama, özellikle her iki eşe de eşit destek sunulması yönünde yasal bir yükümlülüğün olmadığı ya da çok kısıtlı olduğu ülkelerde binlerce Vodafone çalışanının hayatında önemli bir değişiklik yaratacak.

"Bu uygulamamız, cinsiyet eşitliğini desteklemesi açısından da çok kıymetli bir adım.

"Tüm yeni ebeveynlere eşit davranmak, işyerinde cinsiyet eşitliğine yönelik farklı algılarla mücadele etmeyi ve kariyerlerine ara veren kadınların yıllardır deneyimlediği potansiyel dezavantajı ortadan kaldırmayı mümkün kılıyor.

"Çalışan bağlılığını ve verimliliğini artıran bu tür uygulamaların dünyada ve Türkiye'de daha da yaygınlaşacağına inanıyoruz." (Fotoğraflı)


Vodafone Grubu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:10 Kaynak: DHA
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