Vodafone için son 1 yıl nasıl geçti? İşte rakamlar - Son Dakika
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Vodafone için son 1 yıl nasıl geçti? İşte rakamlar

17.05.2022 16:35
Vodafone için son 1 yıl nasıl geçti? İşte rakamlar

Vodafone Türkiye, Nisan 2021- Mart 2022 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. İşte rakamlarla Vodafone'da son durum!

Vodafone, Nisan 2021 – Mart 2022 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. 31 Mart 2022 sonu itibarıyla son bir yılda 2.6 milyar TL yatırım yapan Vodafone Türkiye, 2021-22 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 21,7'lik artışla 17.2 milyar TL'ye çıkardı.

Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) yüzde 23,8 artışla yaklaşık 5.7 milyar TL'yi aştı.

Vodafone Türkiye, 2021 – 2022 mali yıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye'nin mobil müşteri sayısı 2021-22 mali yıl sonu itibarıyla 24.4 milyona ulaşırken, M2M dahil toplam mobil abone sayısı 27.3 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda yaklaşık 1.3 milyon artış ile 16.8 milyona çıkarken, toplam bazının yüzde 68,8'ini faturalı aboneler oluşturdu.

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Vodafone Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 3.7 milyonu aştı.

Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 120 bin sabit genişbant müşterisi kazanarak toplam 1.3 milyon müşteriyi aştı.

Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18.8 milyona yükseldi.

Vodafone Türkiye müşterilerinin son bir yıldaki toplam mobil data kullanımı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 34.8 artarak 3.258 petabyte olarak gerçekleşti.

Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 440 milyona yaklaştı.

Vodafone Türkiye'nin 2021-22 mali yıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy şunları söyledi:

Vodafone için son 1 yıl <a class='keyword-sd' href='/nasil/' title='nasıl'>nasıl</a> geçti? İşte rakamlar

"Vodafone olarak, Türkiye pazarında 16 yılı geride bıraktık. Bu süreçte, Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak, ülkemizin büyümekte olan telekom pazarındaki yerimizi aldık. 2021-22 mali yılında toplam 2.6 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk.

Geleceğin dijital servislerde olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin bir sonucu olarak, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 'Yeni Nesil Bağlantı, Dijital Operatör ve Kurumsal Çözümler' unsurlarından oluşan planımıza odaklanmaya devam ediyoruz.

Vodafone Holding bünyesinde faaliyet gösteren 13 şirketimizle dijital servisler hedefimize giden yolda her geçen gün daha da büyüyoruz.

Diğer yandan, amaç odaklı vizyonumuz doğrultusunda çevre ve toplum üzerinde yarattığımız etkiye de önem veriyor ve faaliyetlerimizi Çevresel, Sosyal, Yönetişim kriterlerine uygun olarak sürdürüyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."

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Kaynak: Shiftdelete

Vodafone, Türkiye, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

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