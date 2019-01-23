Son Dakika Haberleri: Vodafone, İş Ortakları ile Kuzey Kıbrıs'ta Buluştu

Vodafone, İş Ortakları ile Kuzey Kıbrıs'ta Buluştu

53 dakika önce

Vodafone'un iş ortaklarını buluşturan Vodafone Satış Kanalları Yatırımcı Toplantısı, yaklaşık 950 kişinin katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi.

Vodafone, İş Ortakları ile Kuzey Kıbrıs'ta Buluştu, System.String[]
Vodafone'un iş ortaklarını buluşturan Vodafone Satış Kanalları Yatırımcı Toplantısı, yaklaşık 950 kişinin katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. 'Tek Nefes, Tek Yürek' temasıyla düzenlenen toplantıda, Vodafone'un son bir yılda hayata geçirdiği projeler ve gelecek dönem hedefleri paylaşıldı. Toplantıda, gazeteci ve yazar Serdar Kuzuloğlu da Dijitalleşen Dünyada Perakendeciliğe Bakış konulu bir konuşma yaptı.

Vodafone'un iş ortaklarını bir araya getiren Vodafone Satış Kanalları Yatırımcı Toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 950 kişi katıldı. 'Tek Nefes, Tek Yürek' temasıyla düzenlenen 2 günlük toplantıda, Vodafone'un son bir yılda hayata geçirdiği operasyonlar, projeler ve yatırımlarının yanı sıra gelecek planları, yakınsama projeleri ve iş ortaklarının başarı hikayeleri paylaşıldı. Toplantıda, gazeteci ve yazar Serdar Kuzuloğlu da Dijitalleşen Dünyada Perakendeciliğe Bakış konulu bir konuşma yaptı.

Toplantıyı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone olarak, dijitalleşmeyi Türkiye'nin tamamına, her bireye, her eve, her kuruma, özetle her hayata taşıma vizyonuyla faaliyet gösteriyoruz. Yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi koyuyor, onlara yenilikçi ürünler sunuyor ve sürekli yatırımlarla müşterilerimizin deneyimini uçtan uca geliştiriyoruz. İşimizin her noktasında müşteri memnuniyeti programımızı uygulayarak müşterilerimizin deneyimlerini iyileştiriyoruz. Vodafone Satış Kanalları Yatırımcı Toplantısı, perakende kanalındaki paydaşlarımızla mevcut gelişmeleri ve önümüzdeki dönem hedeflerimizi paylaştığımız bir platform olması açısından bizim için önem taşıyor. Türkiye'nin dijital geleceğine öncülük etme hedefimizle bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz".

Hazırlıklar 3 ay sürdü

Yapılan bilgilendirmede; Vodafone Satış Kanalları Yatırımcı Toplantısı'nın hazırlıkları 11 kişilik bir ekibin çalışması ile 3 ayda tamamlandı. 5 tır teknik ekipman ve dekorun kullanıldığı kurulum için 10 bin 459 km yol kat edildi, bin 717 metrekare branding, 178 robot ışık, 7 oturum, 11 baz ve 2 mobil istasyon kullanıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ekonomi
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