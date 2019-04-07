Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenya Damgası

Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'nda hem erkekler hem de kadınlarda Kenyalı atletler şampiyonluğa ulaştı.

Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'nda hem erkekler hem de kadınlarda Kenyalı atletler şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde Benard Negno 59 dakika 56 saniyeyle birinci olurken, kadınlarda Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyeyle parkur rekoru kırarak ipi göğüsledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu. Erkeklerde Kenyalı Benard Negno 59 dakika 56 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda da şampiyon yine bir başka Kenyalı atlet oldu. Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyelik derecesiyle kadınlarda şampiyonluğa ulaşırken, bu süre aynı zamanda kadınlarda parkur rekoru olarak da dikkat çekti. Erkeklerde ikinciliği 59 dakika 58 saniyelik derecesiyle Ethiyopyalı Abayneh Degu, üçüncülüğü ise 1 saat 1 saniyelik derecesiyle Kenyalı Hillary Kipchumba elde etti. Kadınlarda ikinciliği 1 saat 6 dakika 33 saniyeyle Kenyalı Dorcas Tuitoek, üçüncülüğü ise 1 saat 6 dakika 45 saniyelik derecesiyle Ethiyopyalı Helen Tola elde etti.



Ali Kaya 6., Aras Kaya 12. oldu



Yarı maratonda yarışan Türk atletlerin de dereceleri merak konusuydu. Kenya asıllı Türk atlet Ali Kaya, 1 saat 58 saniyelik derecesiyle yarışmayı 6. sırada tamamladı. Bir diğer Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya ise 1 saat 2 dakika 21 saniyelik derecesiyle 12. oldu. Türk kadınlar kategorisinde Yasemin Can ilk sırada yer alırken, Fadime Çelik ikinci, Fatma Arik ise üçüncü olarak tamamladı. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 62'si Sayıldı! İşte Son Durum

İstanbul'da Bu Yollara Dikkat! Trafiğe Kapatıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul'daki Son Oy Durumunu Paylaştı

Merih Demiral, İtalya'da Haftanın En Değerli Oyuncusu Oldu