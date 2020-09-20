Vodafone İstanbul Yarı Maratonu yapıldı - Son Dakika

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu yapıldı

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda erkekler kategorisinde Sezgin Ataç 1 saat 3 dakika 16 saniyelik derece ile birinci oldu.

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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda erkekler kategorisinde Sezgin Ataç 1 saat 3 dakika 16 saniyelik derece ile birinci oldu. Kadınlar kategorisinde ise 1 saat 13 dakika 17 saniye ile Fatma Demir yarışı lider tamamladı.

Bu yıl en yüksek hijyen standartlarında pandemiden sonra koşulan ilk altın kategori yarı maraton olma özelliğini taşıyan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda heyecan sona erdi. Maratonun startını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Yasin Taş ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş verdi. 21 kilometre olarak düzenlenen yarı maratona Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayan sporcular, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde yarışı sürdürdü. Eyüp'ten dönüş yapan atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı'da bitiş çizgisine ulaştı. 47 Elit atletin ter döktüğü maratonda halk koşusu ve paten yarışı olmak üzere toplamda 2 bin 500 sporcu katılım gösterdi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle yarış öncesi tüm katılımcı ve sporcular maske taktı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen maratonda atletler için 20, 200 ve bininci metrelerde maskelerini çıkarmaları için müsaade edildi.

Maratonda ilk olarak elit atletler çıkış yaptı. İkinci olarak halk koşusu start alırken, ardından ise patencilerin yarışı başladı.

Elit sporcularda erkekler kategorisinde Sezgin Ataç,1 saat 13 dakika 16 saniyelik derecesiyle finişe ulaşan ilk sporcu oldu. Ataç'ın ardından yarışı 2. olarak 1 saat 3 dakika 25 saniye ile Adel Mechaal tamamladı. Benard Cheruiyot Sang da 1 saat 03 dakika 51 saniyelik derecesi ile maratonu 3. olarak bitirdi.

Elit sporcularda kadınlar kategorisinde ise Fatma Demir 1 saat 13 dakika 17 saniye ile yarışı birinci tamamladı. Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 13 dakika 29 saniye ile ikinci olurken, 1 saat 15 dakika 40 saniyelik derece ile Esma Aydemir yarışı üçüncü bitirdi.

Maratonda birinci olan atlet 10 bin, ikinci 8 bin, üçüncü ise 4 bin TL ödül aldı.

SEZGİN ATAÇ: "TÜRK SPORCULARI EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

Genel klasman erkekler kategorisinde birinci olan Sezgin Ataç, yarışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki sporcu, kontrollü bir yarış çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Rüzgar da çok vardı. 10 kilometreden sonra atak yaptık ve üç atlet kaldık. Sonrasında bir ağrım oldu. Ağrı geçtikten sonra rahat bir şekilde finişe geldim. Arkamdaki sporcular yaşça benden büyüktü" şeklinde konuştu.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyleyen Sezgin Ataç, "Erzurum'da milli takım kampına katıldık. Sonra iki haftalık Diyarbakır kampı oldu. Galiba uzun zamandır genel klasmanda Türk sporcu yer almıyordu. İlk ben oldum. Antrenörüm Osman Çevik'e, federasyon başkanımız Fatih Çintimar'a ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Türk sporcularına değer verilmesi gerektiğinin altını çizen Ataç, "Türk sporcular olarak en iyi şeyi hak ediyoruz. İmkan verildiği sürece daha iyi performans sergileyeceğimize inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Yarışın tamamlanmasının ardından dereceye giren atletler düzenlenen ödül töreniyle kupa ve madalyalarını aldı.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fatma Demir, Vodafone, İstanbul, Sporcu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vodafone İstanbul Yarı Maratonu yapıldı - Son Dakika Spor

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