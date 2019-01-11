Son Dakika Haberleri: Vodafone Karakartallılara Özel Kartal Yuvası İndirimlerine Formalar da Eklendi

Vodafone Karakartallılara Özel Kartal Yuvası İndirimlerine Formalar da Eklendi

23 dakika önce

Vodafone KaraKartallılara özel her Salı Kartal Yuvası mağazaları ve internet sitesinde uygulanan indirim kampanyasına üç yıldızlı 2018-2019 sezonu formalar da dahil edildi.

Vodafone Karakartallılara Özel Kartal Yuvası İndirimlerine Formalar da Eklendi, System.String[]
Vodafone KaraKartallılara özel her Salı Kartal Yuvası mağazaları ve internet sitesinde uygulanan indirim kampanyasına üç yıldızlı 2018-2019 sezonu formalar da dahil edildi.

Beşiktaş JK ile Vodafone, işbirliği ile sunulan Vodafone KaraKartallılara özel her Salı Kartal Yuvası mağazaları ve internet sitesinde uygulanan indirim kampanyasına Ocak ayı itibariyle üç yıldızlı 2018-2019 sezonu formalar da dahil edildi.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, konu ile ilgili açıklamasında, "Beşiktaşlı abonelerimiz için geliştirdiğimiz Vodafone KaraKartal Hareketi'ni 4 yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Bu süreçte, Beşiktaş JK'ya 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı sağladık. Beşiktaş taraftarları, tarifeye ek aldıkları paketlerle hem kulübe destek oluyor, hem de sunduğumuz birçok ayrıcalıktan faydalanıyor. 'Kartal Yuvası İndirimi' faydası kapsamında her Salı sunduğumuz indirim kampanyasına 2018-2019 sezonu formaları da ekledik. Böylece, Vodafone KaraKartallılar tutkunu oldukları takımın formalarına uygun fiyatlarla sahip olabilecek. Vodafone KaraKartallılara özel ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kartal Yuvası Genel Müdürü Serdıl Gözelekli, şöyle konuştu: "Sponsorumuz ve stratejik iş ortağımız Vodafone ile birlikte yürüttüğümüz Vodafone KaraKartal Hareketi'nin Kartal Yuvası ayağındaki indirim fırsatı uzun zamandır taraftarımızca büyük rağbet görüyor. Salı günlerine özel, halihazırda e-ticaret sitemiz dahil, Türkiye'nin tüm Kartal Yuvası noktalarında geçerli olan kampanyamıza 2018-2019 sezon formalarını da dahil ederek Süper Lig'in ikinci yarısına yepyeni bir heyecanla başlamış oluyoruz". - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Kartal, Ekonomi
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