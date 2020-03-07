Vodafone Kupası: Beşiktaş: 0 - Atletico Madrid: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Vodafone Kupası: Beşiktaş: 0 - Atletico Madrid: 2 - Son Dakika Spor

Vodafone Kupası: Beşiktaş: 0 - Atletico Madrid: 2

19 dakika önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'na 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Vodafone Kupası: Beşiktaş: 0 - Atletico Madrid: 2, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'na 2-0'lık skorla mağlup oldu.


Stat: Vodafone Park


Hakemler: Asen Albayrak xx, Nimet Altunkıran xx, Semra Bulut xx


Beşiktaş: Fatma Şahin xx, Jessica Lyne Çarmıklı xx, Çiğdem Belci xx (Akida dk. 90+1 ?), Esra Erol xx, Didem Karagenç xx, Elif Keskin xx, Gizem Gönültaş xx, Arzu Karabulut xx, Sevgi Çınar xx (Chamalidou dk. 76 x), Başak Gündoğdu xx (Zeynep Gamze Koçer dk. 58 x), Yağmur Uraz xx


Yedekler: Senem Pınar Özer, Ayşenur Göktürk, Ayşe Şevval Ay, Berivan İçen, Demet Bozkurt, Sevgi Salmanlı


Teknik Direktör: Mutlucan Zavotçu


Atletico Madrid: Henseller Galego xx (Paula Prieto dk. 46 x), Carolina Vidal xx (Trujillo dk. 90+1 ?), Herrero Munoz xx (Alexia Diaz dk. 76 x), Garcia Ajarin xx, Carmen Montero xx, Silvia Bellido xx (Claduio Diaz dk. 90+1), Maria Herrera xx, Pena Ruiz xx (Ortega Bueno dk. 68 x), Veronica Ang xxx (Cristina Frances dk. 90+1 ?), Olga Perez xxx, Alyysa Strom xx


Yedekler: Alexia Diaz, Elena Perez, Claudia La Cruz


Teknik Direktör: Daniel Gonzalez


Goller: Veronica Ang (dk. 37), Olga Perez (dk. 42) (Atletico Madrid) - İSTANBUL

Atletico Madrid, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı
Vodafone Kupası'nda kazanan Atletico Madrid Trabzonspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 3-0 yendi

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 19:28:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vodafone Kupası: Beşiktaş: 0 - Atletico Madrid: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]