Vodafone Kupası'nda seyirci rekoru - Son Dakika
Son Dakika Spor Vodafone Kupası'nda seyirci rekoru - Son Dakika Spor

Vodafone Kupası'nda seyirci rekoru

6 saat önce

Vodafone Park'ta Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlenen Vodafone Kupası'nda seyirci rekoru kırıldı.

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Vodafone Park'ta Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlenen Vodafone Kupası'nda seyirci rekoru kırıldı. Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın futbol takımlarının karşılaştığı maçı 32 bin kişi izledi.


Vodafone Kupası, bir kadın futbol müsabakasında en fazla seyirci bulunan karşılaşma olarak tarihe geçti. Maç bitiminde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin katılımıyla düzenlenen törende iki takımın kaptanları kupayı birlikte kaldırdı.


Vodafone Park'ta düzenlediği Vodafone Kupası'nda tribün rekoru kırıldı. Beşiktaş - Atletico Madrid kadın futbol takımlarının karşılaştığı ve 33 bin kişinin izlediği Vodafone Kupası, Türkiye'de bir kadın futbol maçında en fazla taraftarın bulunduğu müsabaka olarak rekora imza attı.


Maçı 2-0'lık skorla Atlatico Madrid kazanırken, maç bitiminde her iki takım da kupa kaldırdı. Vodafone, maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacak. - İSTANBUL

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:07 Kaynak: İHA
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