Vodafone'lular 2019'a Girerken 7 Milyon Gb Mobil İnternet Kullandı

Vodafone'luların yılbaşı keyfi kesintisiz iletişimle katlandı.

Vodafone'luların yılbaşı keyfi kesintisiz iletişimle katlandı. Yeni yıla girerken yaklaşık 473 milyon dakika konuşan, 135 milyon SMS gönderen ve 7 milyon GB mobil internet kullanan Vodafone aboneleri, yeni bir rekora imza attı.



Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine 2019'u karşılarken sevdikleriyle doyasıya iletişim kurmanın ayrıcalığını yaşattı. Vodafone'lular, 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 2019 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 473 milyon dakika konuştu, 135 milyon SMS gönderdi ve 7 milyon GBmobil internet kullandı. Vodafone'luların yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:



"Vodafone olarak, yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştiriyor, ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya odaklanıyoruz. Mükemmel müşteri deneyimi sağlamanın yolu müşterilerin hayatını kolaylaştırmaktan geçiyor. Müşterilerimize genişbant teknolojilerimizdeki global deneyimimizi ve en iyi hizmeti sunmayı sürdürüyoruz. Yılbaşı tatilinde de geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz 473 milyon dakika, 135 milyon SMS ve 7 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle yılbaşını kutladı. Bu vesileyle, tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz."



En yoğun trafik İstanbul ve Ankara'da yaşandı



Yapılan şirket açıklamasına göre yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Samsun ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Antalya, Samsun ve Gaziantep; en çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Adana ve Samsun oldu.



Vodafone'luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Mısır, Fransa, Hollanda, Afganistan, İngiltere, Yunanistan, Hindistan ve Romanya, en çok SMS gönderilen ülkeler ise İngiltere, KKTC, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Azerbaycan oldu.



Vodafone Red aboneleri de yurtiçi ve yurtdışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran "Her Şey Dahil Pasaport - Dünya" hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini104 ülkede tıpkı Türkiye'deymiş gibi yılbaşı tatili süresince özgürce kullandı. - İSTANBUL

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