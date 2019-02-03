Son Dakika Haberleri: Vodafone, makineler arası iletişim teknolojisinde 5. kez dünya lideri

Vodafone, makineler arası iletişim teknolojisinde 5. kez dünya lideri

31 dakika önce

Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından, 5 yıl üst üste makineler arası iletişim teknolojilerinin lideri olarak ilan edildi.

Vodafone, makineler arası iletişim teknolojisinde 5. kez dünya lideri , System.String[]
Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından, 5 yıl üst üste makineler arası iletişim teknolojilerinin lideri olarak ilan edildi. Şirket, uluslararası liderler liginde "uygulama becerisi" ve "vizyon bütünlüğü" ile Magic Quadrant Lideri olarak en üst sırada yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:12 

Vodafone Grubu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret Super Bowl`dan ABD Ekonomisine 15 Milyar Dolar Katkı Bekleniyor

Beşiktaş'tan Alman Gazetesi Bild'in "İflas Ediyorlar" Haberine Açıklama Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 14:43:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vodafone, makineler arası iletişim teknolojisinde 5. kez dünya lideri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]