Vodafone, makineler arası iletişim teknolojisinde 5. kez dünya lideri
31 dakika önce
Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından, 5 yıl üst üste makineler arası iletişim teknolojilerinin lideri olarak ilan edildi.
Vodafone Grubu
, araştırma şirketi Gartner tarafından, 5 yıl üst üste makineler arası iletişim teknolojilerinin lideri olarak ilan edildi. Şirket, uluslararası liderler liginde "uygulama becerisi" ve "vizyon bütünlüğü" ile Magic Quadrant Lideri olarak en üst sırada yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:12
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