Vodafone, nesnelerin interneti teknolojisinde altıncı kez 'dünya lideri'

Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından, altıncı kez Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinde lider seçildi. Vodafone, 18 organizasyonun değerlendirildiği uluslararası liderler liginde 'uygulama becerisi' ve 'vizyon bütünlüğü' ile Magic Quadrant Lideri olarak en üst sırada yer aldı.



Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından 2019 Magic Quadrant Uluslararası IoT Bağlanabilirlik Servisleri Lideri seçildi. Böylece Vodafone, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinde arka arkaya altıncı kez lider konumda yer aldığı kaydedildi. Magic Quadrant Lideri'ni mevcut vizyonunu başarıyla hayata geçiren ve geleceğe en iyi hazırlanan şirket olarak tanımlayan Gartner'ın değerlendirmesinde, Vodafone 'vizyon bütünlüğü' ve 'uygulama becerisi' alanlarında en üst sıralarda konumlandı. Geçmiş yıllarda 'Magic Quadrant Uluslararası Makinelerarası İletişim Servisleri' adıyla yayınlanan '2019 Gartner Magic Quadrant Uluslararası IoT Bağlanabilirlik Servisleri' araştırmasında 18 organizasyon değerlendirildi.



Vodafone Business IoT Direktörü Erik Brenneis, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Şirket olarak, altı kez üst üste lider seçilmemizin IoT çözüm ve teklifleri oluşturmadaki yenilikçi yaklaşımımızı yansıttığına inanıyorum. Son 12 ayda, müşterilerimize bağlanabilirliğin ötesinde uçtan uca çözümler sunmak için çalışmaya devam ettik. Örneğin, filo yönetimi ya da yardımlı yaşam gibi konularda kurumsal sorunlara çözüm üretmelerine yardımcı olduk. Bağlantılı ürünler geliştiren OEM'ler için maliyet ve karmaşıklığı ortadan kaldıran ARM ortaklığımız, bu alandaki bir başka önemli örnek. Ayrıca, elde ettiğimiz bu derecenin, Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Ortadoğu ve Afrika genelinde sunduğumuz global IoT bağlanabilirlik çözümlerinin de bir kanıtı niteliğinde olduğuna inanıyorum. Bu yıl, America Movil, China Mobile ve AT&T ile yeni işbirlikleri geliştirdik. Bu da müşterilerimize istedikleri her yerde bağlanabilirlik çözümü sunduğumuz anlamına geliyor."



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şöyle konuştu: "Vodafone Grubu olarak 50'yi aşkın ülkede 90 milyondan fazla nesneye hayat veren, dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer alıyoruz. Grubumuzdan aldığımız bu güçle, Türkiye'de de IoT odağında hayata geçirdiğimiz ve planladığımız birçok önemli yatırımla ülkemizdeki tüm sektörlerin dijitalleşmesine destek olmayı hedefliyoruz. Alanında bir ilk olan Nesnelerin İnterneti Platformumuz ile her sektörde bağlantılı servislerin herhangi bir altyapı yatırımına ihtiyaç duyulmaksızın hızla geliştirilmesini sağlıyoruz. Ulaşılması güç alanlarda bulunan nesneleri mobil erişimle internete bağlayan ve sanayide büyük ilgi gören Darbantta Nesnelerin İnterneti teknolojisini Türkiye'nin 81 ilinde kullanıma sunan ilk operatör olduk. Ayrıca, şirketleri geleceğin teknolojileriyle buluşturabilmek amacıyla İstanbul'da kurduğumuz İTÜ Vodafone Future Lab'de Nesnelerin İnterneti ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Burada, neredeyse tamamı yerli 30 çözüm ortağımızla birlikte geliştirdiğimiz 34 akıllı teknoloji çözümü, her sektöre ve hayatın her alanına dokunuyor. Vodafone Business olarak, dijitalleşmenin gücünü kullanarak işletmelerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."



İşletmeler IoT'ye yöneliyor



Günümüzde işletmeler, yeni gelir kaynakları oluşturmak, verimliliği artırmak ve müşteri bağlılığını artırmak için IoT çözümlerine yöneliyor. IoT ile bağlanmak, işletmelere tedarik zinciri, varlıklar ve operasyonlar konusunda benzersiz bir görünürlük sağlıyor. - İSTANBUL