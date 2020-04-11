Vodafone Park 4 yaşında! İşte 'ilk'leri ve 'en'leri - Son Dakika
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Vodafone Park 4 yaşında! İşte 'ilk'leri ve 'en'leri

6 saat önce

BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılmasıyla Vodafone Park adını alan stat, 11 Nisan 2016'da hizmete girdi.

Vodafone Park 4 yaşında! İşte 'ilk'leri ve 'en'leri, System.String[]

BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılmasıyla Vodafone Park adını alan stat, 11 Nisan 2016'da hizmete girdi.


Siyah-beyazlı ekip, stadının yapımı aşamasında uzun süre uzak kaldığı evine 2015-2016 sezonunun 28. haftasındaki Bursaspor maçıyla döndü. Beşiktaş, 1065 gün sonra evine dönerken, Vodafone Park'taki ilk maçında Bursaspor'u 3-2 mağlup etti.


Resmi açılışı 10 Nisan'da gerçekleştirildi


Vodafone Park'ın resmi açılışı 10 Nisan 2016'da gerçekleştirildi.


Stadın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve bazı bakanların da katılımıyla yapıldı.


Fikret Orman yönetiminde açıldı


Vodafone Park, kulübün eski başkanı Fikret Orman yönetiminde hizmete girdi.


Başkanlığa ilk olarak 2012'de seçilen Fikret Orman'ın kulüp adına en önemli icraatı, stadın yapımı oldu.


Maliyeti 350 milyon liranın üzerinde


Siyah-beyazlı kulübün yapımı için 350 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı Vodafone Park, sahip olduğu birçok özellikle dünyanın en modern statlarından biri olarak gösteriliyor.


Türkiye'nin ilk "akıllı stadı" Vodafone Park'a isim sponsoru olan Vodafone, Dolmabahçe'deki stadın teknolojik altyapısı için önemli yatırımlarda bulundu.


Dijital ekran çözümleri ile geniş kapsamlı mobil ve internet ağıyla donatılan statta, interaktif ekranlar da yer alıyor. Futbol maçlarının dışında stat, aynı zamanda eğlence merkezlerine de sahip bulunuyor. Vodafone Park; konser bölümü, yaşam alanı ve moda merkezi olarak da hizmet veriyor. Beşiktaş Müzesi ve siyah-beyazlıların resmi ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazası da statta bulunuyor.


41 bin 903 kapasiteli


Vodafone Park, 41 bin 903 kişi kapasiteye sahip.


Dolmabahçe'deki statta saha zemini deniz seviyesinin altında bulunurken, siyah-beyazlı ekip karşılaşmalarını eksi 3,5 metrede oynuyor.


Tamamı kapalı ve iki katlı tribünlerden oluşan statta maçı izleyen herhangi bir futbolsever, görüş açısı kapanmadan sahanın tümüne hakim olabiliyor.


Açılışından bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig'de 2 lig şampiyonluğuna tanıklık eden Vodafone Park, 2016'da "StadiumDB.com" tarafından "Yılın En İyi Stadyumu", 2017'de ise "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri"nde "Yılın Projesi" seçildi.


Vodafone Park, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasında 14 Ağustos 2019'da oynanan UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptı.


İlk golü Mario Gomez attı


Vodafone Park'taki ilk golü Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez kaydetti.


Siyah-beyazlı ekip, Bursaspor ile oynadığı Süper Lig maçını 3-2 kazanırken, Alman oyuncu karşılaşmanın 20. dakikasında fileleri havalandırarak tarihe geçti.


96 maç


Beşiktaş, açılışının 4. yıl dönümünü kutlayan Vodafone Park'ta 96 resmi maç oynadı.


Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarını kapsayan bu karşılaşmalarda 66 galibiyet elde etti. Bu maçların 19'unu beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta rakiplerine 11 defa mağlup oldu.


226 gol attı, 92 gol yedi


Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de yeni stadındaki resmi karşılaşmalarda 226 defa rakip fileleri havalandırdı.


Beşiktaş, bu maçlarda 92 gol yedi.


Süper Lig'de 67 maç


Beşiktaş, Süper Lig'de 67 kez rakiplerini Vodafone Park'ta ağırladı.


Yeni stadındaki lig maçlarının 50'sini kazanan siyah-beyazlı ekip, 13 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.


Avrupa kupalarında 19 maç


Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta 19 Avrupa kupası maçına çıktı.


Bunların 9'undan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, rakipleriyle 5 defa berabere kalırken, 5 kez mağlup oldu.


Türkiye Kupası'nda 10 karşılaşma


Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ise rakiplerini 10 kez yeni stadında konuk etti.


Vodafone Park'taki 10 kupa maçının 7'sini kazanan siyah-beyazlılar, 1 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı.


Tarihi maçlar


Siyah-beyazlı ekip, hizmete girişinin 4. yıl dönümünü yaşayan Vodafone Park'ta tarihi maçlar da oynadı.


2015-2016'daki Bursaspor mücadelesi Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki ilk maçı olarak kayıtlara geçti.


Siyah-beyazlılar bir sonraki sezon Galatasaray ile evinde oynadığı derbide önemli bir geri dönüş yaptı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.


Beşiktaş, 2016-2017'de Benfica ile de unutulmaz bir karşılaşmaya çıktı. Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelede rakibini konuk eden siyah-beyazlı ekip, maçın ilk yarısını 3-0 geride kapattı. Beşiktaş, yine ikinci yarıdaki golleriyle 3-3 beraberliği sağlamayı başardı.


Siyah-beyazlı ekibin söz konusu sezonda bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile yaptığı karşılaşma da tarihi anlara sahne oldu. Rakibine ilk maçta 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Park'taki karşılaşmada ise 2-1 üstünlük yakaladı. Beşiktaş, penaltılar sonucunda 7-6 yenilerek çeyrek finalde elendi.


Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 yenerek Vodafone Park'taki en farklı galibiyete imza attı.


Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise Fenerbahçe karşısında tarihi bir hayal kırıklığı yaşadı. Vodafone Park'taki lig maçında rakibine ilk yarıda 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.


Vodafone Park'taki ilkler


Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki ilkleri ise şunlar:


İlk maç


Beşiktaş-Bursaspor: 3-2 (Süper Lig - 2015-2016)


İlk galibiyet


Beşiktaş-Bursaspor: 3-2


İlk beraberlik


Beşiktaş-Galatasaray: 2-2 (Süper Lig - 2016-2017)


İlk derbi


Beşiktaş-Galatasaray: 2-2 (Süper Lig - 2016-2017)


İlk yenilgi


Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1 (Türkiye Kupası - 2016-2017)


İlk atılan gol


Beşiktaş-Bursaspor: 3-2 (Mario Gomez)


İlk yenilen gol


Beşiktaş-Bursaspor: 3-2 (Traore)


İlk Avrupa kupası maçı


Beşiktaş- Dinamo Kiev: 1-1 (Şampiyonlar Ligi - 2016-2017)


İlk Türkiye Kupası maçı


Beşiktaş- Kayserispor: 2-1 (2016-2017)

Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:47 

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