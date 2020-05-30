Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile Vodafone Park'ın kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile Vodafone Park'ın kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı." ifadelerine yer verildi.
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30.05.2020 23:03:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vodafone Park dezenfekte edildi - Son Dakika