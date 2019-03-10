Vodafone Park'ta Gol Anonsları Serap Öztürk'ten
32 dakika önce
Beşiktaş-Konyaspor maçında atılan gollerin anonsu Serap Öztürk adlı kadın bir taraftar yaptı.
Beşiktaş- Konyaspor
maçında atılan gollerin anonsu Serap Öztürk adlı kadın bir taraftar yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Konyaspor maçında siyah-beyazlıların golünden sonra kadın bir taraftar anons yaptı. Sosyal medyada yapılan bir yarışma sonrasında Serap Öztürk adlı taraftar buna hak kazandı. Serap Öztürk, Vodafone Park
'taki maçta siyah-beyazlıların ilk golünde sonra fileleri havalandıran Adem Ljajic
'i anons etti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:06 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 90+3'te Devirdi
Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu!
Beşiktaş Taraftarlarından Fikret Orman ve Şenol Güneş'e Tepki
Çaykur Rizespor, Evinde Kayserispor'a Fark Attı: 3-0