Vodafone Park'ta izdiham - Son Dakika
Son Dakika Spor Vodafone Park'ta izdiham - Son Dakika Spor

Vodafone Park'ta izdiham

7 saat önce

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluştu.

Vodafone Park'ta izdiham, System.String[]

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluştu.


Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın'ı 1,5 yıllığına takımın başına getiren Beşiktaş'ta 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek. Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın için düzenlenecek imza törenini seyretmek isteyen taraftarlar, stat etrafında uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı. - İSTANBUL

Sergen Yalçın, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!
Beşiktaş, Burak'ı takımda tutma kararı aldı Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak? PSV, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kiraladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 01:21:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vodafone Park'ta izdiham - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]