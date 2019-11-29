Son Dakika Haberleri: Vodafone Park'ta olay! Futbolcular birbirine girdi...
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Vodafone Park'ta olay! Futbolcular birbirine girdi...

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından koridorda tansiyon yükseldi.

Vodafone Park'ta olay! Futbolcular birbirine girdi..., System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından koridorda tansiyon yükseldi.


Slovan Bratislava forması giyen futbolcuların mücadelenin sona ermesinin ardından çıkış tünelinde küfürlü konuşmasının ardından tartışma çıktı.


Futbolcuların birbirine girdiği arbede, araya güvenlik güçlerinin ve teknik ekiplerin girmesiyle bastırıldı.


Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise maç sonunda düzenlediği basın toplantısında Slovan Bratislava'nın hocası Ján Kozák'ı işaret etti.


Abdullah Avcı, "Bratislava'nın hocası ne söylediğini söyledi mi? Ben ona bir şey söylemedim, ne söylediğini kendisi ifade etsin." şeklinde konuştu.

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:21 
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