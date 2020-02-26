Vodafone Park'ta saha kadınların - Son Dakika
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Vodafone Park'ta saha kadınların

6 saat önce

Vodafone, futbolda #BenVarım diyen kadınlara destek veriyor.

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Vodafone, futbolda #BenVarım diyen kadınlara destek veriyor. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenecek Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, dünyanın en önemli takımlarından Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. 7 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak maça giriş ücretsiz olacak ve Passolig gerekmeyecek.


Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, futbolda #BenVarım diyen kadınlara destek veriyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın sponsoru olan Vodafone'un Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 7 Mart'ta Vodafone Park'ta düzenleyeceği Vodafone Kupası'nda, Beşiktaş JK ve Atletico Madrid kadın futbol takımları karşılaşacak. Saat 17.00'da başlayacak maça giriş ücretsiz olacak ve Passolig gerekmeyecek. Maçın biletleri, 5 Mart'tan itibaren Vodafone Park gişelerinden temin edilebilecek. Maç, Vodafone TV'den de canlı yayınlanacak. Vodafone ayrıca, maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacak.


"Amaç odaklı şirket olma" hedefiyle herkesi kucaklayan bir dijital toplum oluşturulması için çalıştıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Kadınların geride bırakılmadığı, dijital teknolojilerle daha fazla söz sahibi oldukları, her alanda seslerini duyurabildikleri ve daha eşit imkanlara sahip oldukları bir dünyayı destekliyoruz. 'Kadınlar futbol oynayamaz' anlayışı, yıllarca kadınları futboldan uzak tuttu. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Kurulduğu günden bu yana Beşiktaş kadın futbol takımının destekçisiyiz. Bu güven ve inançla düzenlediğimiz Vodafone Kupası ile kadın futboluna dikkat çekmek istiyoruz. Ayrıca, maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacağız. 7 Mart'ta oynanacak maçta her iki takıma da başarılar diliyoruz. Bu özel maça tüm futbolseverleri bekliyoruz."


Beşiktaş'ın şampiyon kadınları


Öte yandan futbolda eril zihniyetle mücadelenin en önemli temsilcilerinden biri olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2014-15 sezonunda Türkiye Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi şampiyonu oldu. Bu şampiyonluğun ardından Türkiye Kadınlar Futbol 2'nci Ligi'ne yükselen takım, 2015-16 sezonunda Türkiye Kadınlar Futbol 2'nci Ligi'nde normal sezonu namağlup lider tamamlayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. 2016-17 sezonundan itibaren Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan takım, 2018-19 sezonunda bu ligdeki ilk şampiyonluğunu yaşadı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, bu şampiyonluğun ardından Hollanda'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etti.


Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı ve UEFA'nın da desteklediği KFEM (Kız Futbol Eğitim Merkezleri) Projesi'ne 2012 yılının Ekim ayında dahil olmuş ve bu alandaki çalışmalarına başlamıştı.


Kadın futbolunda dünya rekoru


Kadın futbolunun önde gelen temsilcilerinden Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'nın geçen yıl İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nin 24'üncü haftasında Barcelona'yı konuk ettiği maçta seyirci rekoru kırılmış, karşılaşmayı 60 bin 739 kişi tribünden takip etmişti. Bu taraftar sayısı, kadınlar futbol maçlarında dünya rekoru olarak tarihe geçmişti. - İSTANBUL

Vodafone Park, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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