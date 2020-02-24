Vodafone Park'taki en kötü Beşiktaş! - Son Dakika
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Vodafone Park'taki en kötü Beşiktaş!

6 saat önce

Seyircisi önünde Trabzonspor'u elinden kaçıran Beşiktaş, Vodafone Park'taki en başarısız dönemini yaşıyor.

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Seyircisi önünde Trabzonspor'u elinden kaçıran Beşiktaş, Vodafone Park'taki en başarısız dönemini yaşıyor. 2015-16'nın sonlarına doğru kavuştuğu mabedinde bu sezon 17 maça çıkan Kartal 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 5 kez kaybetti.


Galibiyet oranında yüzde 52.9'da kalan siyah beyazlılar açılış sezonunda yüzde 100'ü yakalamıştı. Beşiktaş 2016-17'de yüzde 70.3, 2017-18'de yüzde 72 ve geçen sezon ise yüzde 69.5'lik galibiyet oranına ulaştı.


GOL PERFORMANSI DA DÜŞTÜ


İç sahadaki son 6 resmi maçta sadece 2 kez kazanabilen Beşiktaş'ın gol performansı da ciddi oranda düştü. 2015-16'da 3.3 2016-17'de 2.3 2017-18'de 2.6, geçen sezon 2.3 olan gol oranı da 1.8'e kadar geriledi.


Vodafone Park, Trabzonspor, Beşiktaş, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:05 
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