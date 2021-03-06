ReWorld'de, kuluçka finali 11 Mart'ta düzenlenecek - Son Dakika

ReWorld'de, kuluçka finali 11 Mart'ta düzenlenecek

06.03.2021 10:36
ReWorld'de, kuluçka finali 11 Mart'ta düzenlenecek, System.String[]

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Özellikle elektronik atıklar konusuna büyük önem veriyoruz.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Özellikle elektronik atıklar konusuna büyük önem veriyoruz. ReWorld programıyla, e-atık konusunda çok paydaşlı, kapsayıcı ve döngüsel bir çözüm ortamı oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin e-atıklara odaklanan, imeceLAB ve S360 yürütücülüğünde hayata geçirdiği açık inovasyon programı ReWorld'de kuluçka finali için geri sayım başladı.

11 Mart'ta yapılacak kuluçka finali öncesi, 4 finalist takım web sitelerini canlıya alırken, kuluçkaya katılım hakkı kazanan E-puan, Köstebek, Not-a-Waste ve Rentitech takımları, bu süreçte Tasarım Odaklı Düşünme, Yalın Girişim ve Müşteri Analizi ve Doğrulama metotlarını kullanarak çalışmalarını sürdürdü.

Kuluçka sürecinde Gooinn ekibinden girişimcilik koçluğu alan takımlar, 8 hafta boyunca 32 saati aşkın görüşme sonucu girişimcilik ve iş geliştirme başta olmak üzere pek çok konuda bilgi ve deneyim kazandı.

"E-atık sorununa nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?" sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmek için çalışan takımlar yetkinliklerini geliştirirken, projelerinde de ilerleme kaydetti.

İş modelinden ve müşteri doğrulamalarından yola çıkarak prototiplerini oluşturan takımlar, kuluçka finalinde projelerini Vodafone ekiplerine sunacak.

Reworld programında kuluçka sürecine dahil olan tüm takımlar, 24 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilecek Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Sürdürülebilirlik Liderliği Sertifika Programı eğitimlerine başlayacak.

BÜYEM Sertifika Programı, Sürdürülebilirliğin Temelleri ve İklim Krizi, Sürdürülebilirliğin Ötesi ve Yenilikçi İş Modeli, Pozitif Liderlik, Dijital Dönüşüm ve Dijital Liderlik, Kriz Döneminde Değişim Yönetimi ve Belirsizlik Çağında Liderlik modüllerinden oluşuyor.

"Vodafone olarak, operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone olarak operasyonlardan kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirme hedefiyle çalıştıklarını aktardı.

Bu kapsamda, özellikle elektronik atıklar konusuna büyük önem verdiklerini belirten Süel, şunları kaydetti:

"ReWorld programıyla, e-atık konusunda çok paydaşlı, kapsayıcı ve döngüsel bir çözüm ortamı oluşturmak istiyoruz. Programımıza katılan gençler, yenilikçi yöntemlerle yetkinliklerini geliştirirken, e-atık sorununa teknolojik ve sürdürülebilir çözümler aradıkları bir süreçten geçti. Sırada kuluçka finalimiz var.

Takımlarımız, büyük finale kadar hedef kitlelerindeki ilgiyi ölçmek amacıyla web sitelerini canlıya aldı. Sunduğumuz eğitimlerle takımlarımızdaki gençlerin ve projelerinin gelişmelerini gözlemlemek ilham verici. Gençlerin katılımıyla oluşan kolektif etkiye ve birlikte çözüm aramanın gücüne inanıyoruz. Vodafone olarak, e-atık yönetimini öncelikli konularımız arasında konumlandırmaya devam edeceğiz."

ReWorld'de, kuluçka finali 11 Mart'ta düzenlenecek
ReWorld'de, kuluçka finali 11 Mart'ta düzenlenecek

Girişimcilik, Vodafone, Yalın, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ReWorld'de, kuluçka finali 11 Mart'ta düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi


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