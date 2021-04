tüm dünyada marka stratejisini yeniledi - Son Dakika

Vodafone, tüm dünyada marka konumlandırma stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini yeniledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi bilinen markalarından biri olan Vodafone'un yeni marka kimliğinde, teknoloji ve insan birlikteliğinden doğan güçle daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna vurgu yapılıyor. Bu doğrultuda, şirketin "Together we can" olarak belirlenen yeni sloganı, Türkiye'de "Birlikte mümkün" şeklinde kullanılacak.

Yeni marka konumlandırması kapsamında, Vodafone'un ikonik logosunda ve kırmızı fon kullanımında da bazı değişikliklere gidildi. Vodafone, yeni marka kimliğini duyurmak üzere televizyon, yazılı basın ve dijital mecraları kapsayan bir tanıtım kampanyası başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "içinde bulunduğumuz salgın süreci, bireylerden kurumlara herkesin bağlantıda olabilmesi için teknolojinin ne kadar önemli rolü olduğunu gösterdiğini belirterek, "Amaç odaklı bir şirket olarak, teknolojinin insan yaşamını iyileştirebileceğine inanıyoruz. Yeni marka konumlandırmamız, daha iyi bir geleceğe bağlanma amacımıza bizi daha da yaklaştırırken, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital toplum yaratma düşüncemizi destekliyor. 'Birlikte mümkün' derken, 'biz' olmanın önemine vurgu yapıyor, insan ve teknoloji işbirliğinin harikalar yaratabileceğine dikkat çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone'un yeni marka konumlandırması öncesi yaptırdığı tüketici araştırmaları, teknolojinin insan hayatında önemli bir dönüştürücü etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma sonuçları, teknolojinin insanları bireysel olarak heyecanlandıran bir olgu olmaktan çıkıp, sürdürülebilirlik ve toplumsal gelişme gibi alanlarda fark yaratan daha anlamlı bir role evrildiğini gösteriyor. Buna göre, her 10 kişiden 8'i, sürdürülebilirliğin güven markası olmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtiyor.

Vodafone'un "Birlikte mümkün" mesajında, gelecekte gigabit seviyesinde hızlara ulaşacak altyapıların toplum hayatı üzerindeki etkilerine de dikkat çekiliyor. Buna göre, yüksek hızlı altyapılar, insanların ve toplumların bağlantısını güçlendirecek, karbon emisyonlarını azaltmak için iletişim teknolojisinden faydalanılmasını sağlayacak; eğitim, sağlık ve refahı destekleyerek daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum yaratılmasına yardımcı olacak.

-45 saniyelik reklam filmi çekildi

Vodafone'un "Birlikte mümkün" kampanyası, 45 saniyelik yeni bir televizyon reklamıyla duyuruldu. Film, Türkiye'de 2 Nisan itibarıyla gösterilmeye başlandı. "Sorgulayan Kız" temalı filmde, hastalıkların tedavisi, iklim değişikliğiyle mücadele ve dijital dahiliyet gibi konular üzerinden etrafındaki dünyayı sorgulayan genç bir kızın hikayesi anlatılıyor. Bu soruların yanıtlanmasında Vodafone'un teknolojisiyle önemli bir rol oynadığına dikkat çekilen film, yazılı ve dijital mecralardaki hikaye serileriyle de desteklenecek.

Vodafone'un yeni tanıtım kampanyası, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Romanya, Yunanistan, İrlanda, Macaristan, Arnavutluk, Hollanda (Vodafone-Ziggo üzerinden), Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Avustralya, Güney Afrika, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya, Lesoto ve Mozambik'in dahil olduğu 30 pazarın yanı sıra şirketin ortak operasyon yürüttüğü Katar ve Yeni Zelanda gibi pazarlarda da yürütülecek.