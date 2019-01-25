Vodafone Türkiye, çift haneli büyümeyi sürdürdü

2018-19 mali yılının Ekim-Aralık dönemine ait üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri yüzde 14,8 organik büyüme ile 2,7 milyar TL oldu.

2018-19 mali yılının Ekim-Aralık dönemine ait üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri yüzde 14,8 organik büyüme ile 2,7 milyar TL oldu. Mobil abone sayısı 23,4 milyon, sabit genişbant abone sayısı 845 bin olarak gerçekleşti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'nin 'Vay Densiz Vay' Sözlerine Yanıt

Bakan Albayrak, 'Türkiye'ye Yatırım İçin Büyük İlgi Var'

Fındık İhracatı Geçen Yıl 1,6 Milyar Dolar Kazandırdı

Ünlü Araç Kiralama Şirketi Sixt Türkiye, Konkordato Talep Etti