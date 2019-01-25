Son Dakika Haberleri: Vodafone Türkiye, çift haneli büyümeyi sürdürdü

Vodafone Türkiye, çift haneli büyümeyi sürdürdü

1 saat önce

2018-19 mali yılının Ekim-Aralık dönemine ait üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri yüzde 14,8 organik büyüme ile 2,7 milyar TL oldu.

Vodafone Türkiye, çift haneli büyümeyi sürdürdü, System.String[]
2018-19 mali yılının Ekim-Aralık dönemine ait üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri yüzde 14,8 organik büyüme ile 2,7 milyar TL oldu. Mobil abone sayısı 23,4 milyon, sabit genişbant abone sayısı 845 bin olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:18 

Aralık, Türkiye, Ekonomi
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