Vodafone Türkiye'de 6 ayda 25 baba ebeveyn izninden faydalandı

Vodafone Grubu'nun geçen yılın sonunda hayata geçirdiği Global Ebeveyn İzni politikası Ocak itibarıyla Türkiye'de uygulanmaya başladı. Vodafone Grubu içinde ilk kez Vodafone Türkiye tarafından uygulanan politikaya göre, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde istedikleri bir tarih aralığında 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabiliyor. Çalışanlar ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabiliyor. Uygulamadan son 6 ayda Vodafone Türkiye bünyesinde 25 baba faydalandı. Yıl sonuna kadar 100'ü aşkın babanın bu izinden faydalanması bekleniyor.



Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları söyledi: "Şirket olarak, daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamayı hedefliyor ve bu yolculukta herkesi kapsamak istiyoruz. Şirketimizin çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konularındaki taahhüdünün bir sonucu olarak geliştirilen Global Ebeveyn İzni politikası da bu anlamda çok önem verdiğimiz bir uygulama. Ebeveyn olan her çalışanımıza, alacağı iznin mali durumu ya da kariyeri üzerindeki etkisini düşünmeden çocuğuyla daha çok vakit geçirme imkanı sağlıyoruz. Bu uygulama, özellikle her iki eşe de eşit destek sunulması yönünde önemli bir avantaj sağlıyor. Global Ebeveyn İzni kapsamında çalışanlarımıza16 haftaya kadar ücretli izin veriyoruz. Süre bakımından Türkiye'deki en uzun süreli uygulamalardan birine imza attığımızı söyleyebiliriz. Bu hak, toplu olarak kullanılabildiği gibi, maksimum 4 blok halinde de planlanabiliyor. Bölünme durumunda her blokta minimum 2 hafta izin kullanılması gerekiyor. Ayrıca çalışanlarımız, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabiliyorlar. Global Ebeveyn İzninden şu ana kadar şirketimiz bünyesinde 25 baba faydalandı. Çoğunluğu, izni bölerek kullanmayı tercih etti. İzin kullanımında sunulan esneklik, babalar için büyük kolaylık sağladı. Yıl sonuna kadar 100'ü aşkın babanın bu izinden faydalanmasını bekliyoruz. Bu vesileyle, tüm babalarımızın Babalar Gününü kutluyoruz."



24 ülkede uygulanacak



Vodafone Grubu, Nisan 2020 itibarıyla devreye alınan yeni ebeveyn izni uygulamasını, Mart 2021 sonu itibarıyla Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve ABD'yi kapsayan 24 Vodafone ülkesinde, cinsiyet, cinsel yönelim ya da hizmet süresi fark etmeksizin, doğum yapmamış tüm ebeveynlere sunacak. Vodafone Grubu'nun yeni uygulaması, ilk kez Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirildiği kaydedilirken, ebeveyn izni uygulamasını 1 Ocak 2020 itibarıyla Türkiye'de başlattı. Vodafone, daha önce de Mart 2015'te global doğum izni politikasını duyurmuş ve faaliyet gösterdiği ülkelerde kadın çalışanlara en az 16 hafta tam ücretli doğum izni ve işe dönüş tarihinden sonraki 6 ayda haftada 30 saat tam ücretle çalışma hakkı tanımıştı. - İSTANBUL